舊金山、印尼駐處各1職員確診　外館啟動應變措施防疫

▲美國新冠肺炎疫情仍嚴峻。圖為紐約市民戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男／台北報導

國際新冠肺炎疫情嚴峻，我國駐印尼代表處及駐舊金山辦事處2020年12月31日各有一名職員確診，駐處啟動防疫程序，不僅全面消毒辦公室，也已要求確診人員與同辦公室同仁進行14天自主健康管理。

駐印尼代表處指出，確診職員先在聖誕節當天透露配偶與小孩確診，初次為陰性，為求慎重在家隔離，27日安排辦公室消毒，也要求職員1周後再篩檢，12月31日結果為陽性通報，初步推斷是家庭群聚感染。

職員確診後，駐印尼代表處立即遵照衛福部規定及駐美代表處醫療諮詢會議的建議，啟動防疫標準作業程序。目前已實施「分流上班、居家辦公」防疫措施並定期消毒辦公室，以保護工作人員健康、維繫館務運作等。

駐舊金山辦事處則指出，本處1名職員12月31日確診，為顧及公務需求、僑民與同仁健康，即起實施緊急應變措施，包括持續關閉領務大廳，所有領務申請案均須郵寄申請，僅接受網路預約申辦，恢復受理預約日期將另行公告。

此外，駐舊金山辦事處實施「遠距及分組」辦公，以確保核心業務照常運作，並將立即進行全面消毒。

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