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韓國瑜2021首發文「終究等到新年曙光」 韓粉讚爆：來桃園選市長

▲▼韓國瑜在臉書寫下元旦祝福 。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲韓國瑜在臉書寫下元旦祝福 。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

記者許宥孺／高雄報導

迎接2021年，前高雄市長韓國瑜也應景地在臉書上寫下170字新年賀詞，他表示，「因為一場疫情，讓熟悉的世界動盪不安，但幸好終究等到了新年這道曙光」，最後他還提到，期待新的一年，有一個滿懷希望的開始。文章推出不到一小時就吸引3萬多人按讚留言。

韓國瑜表示，今天是中華民國110年元旦，過去這年因為一場疫情，讓你我原本熟悉的世界動盪不安、許多事情不盡人意。但幸好，我們終究等到了新年的這道曙光。

▲▼韓國瑜在臉書寫下元旦祝福 。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲韓國瑜在臉書寫下元旦祝福 。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

韓國瑜還說：「願2021年，所有人間美好如期而至。國瑜在此祝念各位好朋友：『元旦快樂！』期待新的一年，有一個滿懷希望的開始、有一個人間美好的歷程，相信只要我們善念不絕、青山常在，未來就能永遠充滿希望、終將收穫美好！」

文章推出一小時後，就吸引3萬多人按讚留言，「韓巿長新年快樂♥我們還是“等一個人”」、「新年快樂，我還在等您，我們大家都還在等您，只要您再出來，我們大家一定還會是您的後盾」、「屏東覺得如何？」、「韓總，新年快樂，咱攏沒離開~~~~」、「不捨韓總為人民一再被傷害！但真的想您了……」、「韓總 佳芬姐新年快樂，平安幸福」。

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