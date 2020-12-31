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台南金曲跨年夜在家看保暖又安全　黃偉哲：少一點臨場感多一些安全感

▲台南市長黃偉哲拿出專精詩、書、篆、畫的知名藝術家王寶星教授的花鳥畫，贈予這位台南的好朋友馬丁．賀肯斯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲拿出專精詩、書、篆、畫的知名藝術家王寶星教授的花鳥畫，贈予這位台南的好朋友馬丁．賀肯斯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

夜愈深愈冷，台南金曲跨年夜的表演愈熱，台南市長黃偉哲也在深受大小朋友喜愛的馬丁．賀肯斯Martin Hurkens登台前，來到舞台，黃偉哲說，此次的跨年晚會雖然因為線上直播少了一些臨場感，但也因為距離的關係多了一些安全感，表示防疫為先，確保民眾健康安全為重。

▲台南市長黃偉哲拿出專精詩、書、篆、畫的知名藝術家王寶星教授的花鳥畫，贈予這位台南的好朋友馬丁．賀肯斯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲上台後，緊接著馬丁上場，黃偉哲也拿出專精詩、書、篆、畫的知名藝術家王寶星教授的花鳥畫，贈予這位台南的好朋友，畫的背面更題上書法表明贈予馬丁伉儷；馬丁收下後也再度獻上膾炙人口的You Raise me Up與月亮代表我的心。

台南跨年晚會金曲跨年會線上直播截至夜間10時前，最高曾達到26000人以上觀賞，均數則有2萬。金曲跨年夜不開放民眾入場，不過晚間台南市議會週邊的燈會，以及市府南島路前的臨時市集，仍有零星市民前來走走逛逛，還順便聆聽到跨年晚會歌手精彩的歌聲。

▲台南市長黃偉哲拿出專精詩、書、篆、畫的知名藝術家王寶星教授的花鳥畫，贈予這位台南的好朋友馬丁．賀肯斯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市今年晚會雖沒有現場民眾，市府仍是動員相當多人力維持週邊環境與交通，隨時可見到環保局清潔人員撿拾垃圾，衛生局防疫人員也舉著手板提醒週邊逗留的民眾配戴口罩。

▲台南市長黃偉哲拿出專精詩、書、篆、畫的知名藝術家王寶星教授的花鳥畫，贈予這位台南的好朋友馬丁．賀肯斯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

擔任志工的嘉南嘉南藥理大學林同學說，他與同學下午就來到晚會現場協助，手拿看板告知民眾無法入場，雖然天氣很冷，不過因為市民們都很配合，覺得工作很有意義，跟同學們一起擔任志工度過跨年也是蠻開心的經驗。

台南市政府表示，今年準備了很精彩的表演節目，卻很可惜的無法讓民眾靠近舞台觀賞表演，但為了廣大國人的健康安全，市府仍非常感謝民眾願意配合政府的防疫措施。

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