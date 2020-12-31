　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

胡為真新作談國共內戰秘辛　首揭露父親胡宗南信件

▲▼胡為真新書發表。（圖／受訪者提供）

▲前總統馬英九特地到場為胡為真新書站台。（圖／受訪者提供）

記者曾俊豪／綜合報導

前總統府資政胡為真30日舉行《疾風勁草：胡宗南與國軍在大陸的最後戰役1949-1950》新書發表會，邀請前總統馬英九以及諸多退役官兵出席。胡為真的新書收錄父親胡宗南將軍在1949到1950年國共內戰間的諸多珍貴資料，也首度披露蔣介石寫給胡宗南將軍從未曝光的書信。

出版此書的民國歷史文化學社選在12月30日舉辦新書發表會，因為時間拉回到1949年12月30日，這一天正是胡宗南將軍接受蔣介石指令，為力保中華民國政府在中國大陸最後的據點，從海南島飛抵如同孤島的西昌。

前總統馬英九指出，出席胡為真資政的新書發表會，見證了中華民國的百年國運，不僅是國軍與中共在大陸的最後戰役，呈現戰爭的實況與愛國軍人的心境，更看見了這些殉國將士忠貞不二的心。

他表示，錯誤可以原諒，但歷史真相不能遺忘，我們要以史為鑑，不要忘記歷史教訓，「雖然胡宗南不能扭轉戰局，但延後了共軍解放台灣的時間，胡家兩代為了台灣的生存而奮鬥，留取丹心照汗青。」

事實上，回首1949年秋冬到1950年初，國共雙方正在中國西南進行在大陸的最後作戰，這段歷史中，外界對於當時國軍胡宗南部所扮演的角色卻有不同看法。

▲▼胡為真新書發表。（圖／受訪者提供）

▲胡為真新作首度曝光父親胡宗南信件。（圖／受訪者提供）

對此，胡為真指出，對於這段歷史世人知道的太少、忽略的太多，他覺得自己有責任要利用真實資料將真相整理出來，寫這本書的目的，除了國共軍事史不能讓中共壟斷定調，也在講述胡宗南的部隊不是白白犧牲，大家應待對犧牲的先烈永遠給最高的崇敬。

新書還首次披露蔣介石寫給胡宗南將軍從未曝光的書信，胡為真坦言，在寫書的過程中心情非常沉重，等於是對當年留在大陸最後一批國軍的犧牲精神，表達緬懷及敬意。

胡為真原籍浙江省孝豐縣（今湖州市安吉縣孝豐鎮），1947年生，為中華民國陸軍上將胡宗南及教育家葉霞翟校長之子。他在外交及國安單位服務40年，曾任外交部禮賓司長、駐德國及駐新加坡特派代表（大使）、國安局副局長執行官、國安會副秘書長、秘書長，總統府資政等職，也在國內多所學校擔任教職。

ET快訊
LIVE／再見了2020！紐西蘭2021首秀煙火齊發　璀璨奧
台南跨年一開場就出意外！　主持人竟2缺一
北市跨年晚會開始...現場人數曝光！　田馥甄打頭陣
下班開始塞！　國道、雙鐵出現瘋跨年人、車潮
義大跨年現場曝！　10萬變5千人「擺紅椅像造勢」
連結全在這！　全台22場「跨年直播」一次掌握
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

胡為真新作談國共內戰秘辛　首揭露父親胡宗南信件

美軍艦今年第13次過台海　陸批炫耀武力：海空兵力全程監視

快訊／美國2艘驅逐艦今晨「通過台灣海峽」

日版戰斧射程破2000KM　李正皓：日本露出獠牙是「咬人的大老虎」

黑鷹空難將滿週年　5生還將士至五指山國軍公墓祭弔沈一鳴

山東艦航母擬於南海「戰備演訓」　環時：不排除承擔驅離任務

山東艦將赴南海訓練　軍事專家：遇他國挑釁就「實打實交鋒」

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

虎斑貓翻跟斗驚覺被拍怒打鏡頭　媽傳豬叫聲網歪樓：笑聲太魔性

胡為真新作談國共內戰秘辛　首揭露父親胡宗南信件

美軍艦今年第13次過台海　陸批炫耀武力：海空兵力全程監視

快訊／美國2艘驅逐艦今晨「通過台灣海峽」

日版戰斧射程破2000KM　李正皓：日本露出獠牙是「咬人的大老虎」

黑鷹空難將滿週年　5生還將士至五指山國軍公墓祭弔沈一鳴

山東艦航母擬於南海「戰備演訓」　環時：不排除承擔驅離任務

山東艦將赴南海訓練　軍事專家：遇他國挑釁就「實打實交鋒」

LIVE／再見了2020！紐西蘭2021首秀煙火齊發　璀璨奧克蘭夜空

中學五人制／北市包攬國男北區前四　和平退民生拿第一

台南好Young跨年晚會線上直播　市府調整周邊交通管制

陳子璇挖U背心辣露「雪白深溝」　高國華急關切：不怕別人亂想？

Hebe台北跨年「先知預測2021」開場感動：能站台上唱歌好幸福

他撒4200萬養小三…不付父親喪葬費又拒養母親　情婦照曝光網看傻

台南跨年開場意外！主持人2缺一「莎莎遲到10分鐘終登台」

天冷嗑火鍋、薑母鴨「胸口一痛」突倒地！醫提醒：餐後一定要喝水

七期豪宅屋主欠債？　豪宅賠售賣給新屋主

楊丞琳假MV試鏡整人！　阿圓、紀卜心跳荒謬「打屁股舞」網笑翻　

軍武熱門新聞

日版戰斧射程破2000KM　李正皓：日本露出獠牙

美國2艘驅逐艦　今晨通過台海

美驅逐艦過台海　陸批炫耀武力

山東艦擬南海訓練　環時曝任務細節

黑鷹空難將滿週年　生還將士祭弔沈一鳴

解放軍發布「東風-5」洲際飛彈試射畫面

中美在南海72小時生死開戰？　他預言「這一軍」將死傷慘重

山東艦將赴南海訓練　軍事專家：遇挑釁就交鋒

富比世：美中軍力報告低估台灣戰力

胡為真新作談國共內戰秘辛

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

共軍攻台首選林口　僅3小時可回擊

解放軍恐「萬船齊發2.0」擾亂我軍

射程2000公里！日本將研發日版戰斧飛彈

更多熱門

相關新聞

連職權都搞不清楚的新科監委

連職權都搞不清楚的新科監委

監委林文程先前控馬政府以「中華台北」參與國際組織，是犧牲台灣主權之舉。此言論自然引發藍營砲轟，綠營卻鮮少有人出面替林文程緩頰，除了政治意識型態之外，主因還是林文程連監委職權都沒搞清楚，當然落入無人聲援的窘境。

監委質疑馬政府犧牲主權　監院：國人有知的權利

監委質疑馬政府犧牲主權　監院：國人有知的權利

馬英九：誰喪權辱國？歷任總統都用中華台北

馬英九：誰喪權辱國？歷任總統都用中華台北

蔡英文表姊夫升官　馬英九回應了

蔡英文表姊夫升官　馬英九回應了

獨／吳夢夢開吉57網友　董座罵「愛錢爛X」惹怒她

獨／吳夢夢開吉57網友　董座罵「愛錢爛X」惹怒她

關鍵字：

胡為真馬英九胡宗南

讀者迴響

熱門新聞

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

北市跨年照辦　台北人挺：夜店都沒取消了

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

李孝利奪獎穿「DIY棉被禮服」登場網笑翻

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面