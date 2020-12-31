胡為真新作談國共內戰秘辛　首揭露父親胡宗南信件

▲前總統馬英九特地到場為胡為真新書站台。（圖／受訪者提供）

記者曾俊豪／綜合報導

前總統府資政胡為真30日舉行《疾風勁草：胡宗南與國軍在大陸的最後戰役1949-1950》新書發表會，邀請前總統馬英九以及諸多退役官兵出席。胡為真的新書收錄父親胡宗南將軍在1949到1950年國共內戰間的諸多珍貴資料，也首度披露蔣介石寫給胡宗南將軍從未曝光的書信。

出版此書的民國歷史文化學社選在12月30日舉辦新書發表會，因為時間拉回到1949年12月30日，這一天正是胡宗南將軍接受蔣介石指令，為力保中華民國政府在中國大陸最後的據點，從海南島飛抵如同孤島的西昌。

前總統馬英九指出，出席胡為真資政的新書發表會，見證了中華民國的百年國運，不僅是國軍與中共在大陸的最後戰役，呈現戰爭的實況與愛國軍人的心境，更看見了這些殉國將士忠貞不二的心。



他表示，錯誤可以原諒，但歷史真相不能遺忘，我們要以史為鑑，不要忘記歷史教訓，「雖然胡宗南不能扭轉戰局，但延後了共軍解放台灣的時間，胡家兩代為了台灣的生存而奮鬥，留取丹心照汗青。」

事實上，回首1949年秋冬到1950年初，國共雙方正在中國西南進行在大陸的最後作戰，這段歷史中，外界對於當時國軍胡宗南部所扮演的角色卻有不同看法。

▲胡為真新作首度曝光父親胡宗南信件。（圖／受訪者提供）

對此，胡為真指出，對於這段歷史世人知道的太少、忽略的太多，他覺得自己有責任要利用真實資料將真相整理出來，寫這本書的目的，除了國共軍事史不能讓中共壟斷定調，也在講述胡宗南的部隊不是白白犧牲，大家應待對犧牲的先烈永遠給最高的崇敬。

新書還首次披露蔣介石寫給胡宗南將軍從未曝光的書信，胡為真坦言，在寫書的過程中心情非常沉重，等於是對當年留在大陸最後一批國軍的犧牲精神，表達緬懷及敬意。

胡為真原籍浙江省孝豐縣（今湖州市安吉縣孝豐鎮），1947年生，為中華民國陸軍上將胡宗南及教育家葉霞翟校長之子。他在外交及國安單位服務40年，曾任外交部禮賓司長、駐德國及駐新加坡特派代表（大使）、國安局副局長執行官、國安會副秘書長、秘書長，總統府資政等職，也在國內多所學校擔任教職。