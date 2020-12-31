民進黨執政縣市5地同步　跨年線上直播傳送門按這裡

▲民進黨5個執政縣市，跨年採線上直播，不開放民眾入場。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

台灣30日爆出首例英國變種病毒入侵，導致個縣市的跨年活動，紛紛宣布取消民眾入場，改由線上直播。民進黨執政7縣市，有2縣市沒有跨年活動，但5縣市改為線上後，黨部也在臉書整理直播觀看的連結，方便民眾鎖定。

對於英國新冠肺炎變種病毒株移入台灣，已經準備跨年活動、晚會或煙火的縣市，昨天下午到傍晚也開始啟動緊急因應，其中，基隆、宜蘭、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等地均決定改為線上直播，屏東縣在31日凌晨則決定延期舉行，而龍磐迎曙光也停辦。

在民進黨7個執政縣市方面，由於新竹市本來就沒有跨年活動，而屏東縣政府跨年活動延期；至於其他5個縣市，包括高雄市、台南市、桃園市、嘉義縣，以及基隆市，都會採線上直播的方式陪國人一起跨年。

民進黨中央黨部在臉書表示，為因應疫情，各縣市都有新的宣布，將跨年現場活動改為線上直播，不是一個簡單的決策，但防疫優先，希望民眾可以體諒，在家一樣可以看直播，和親友溫暖跨年。

民進黨也整理了5個執政縣市的直播連結，方便民眾在家也可以鎖定跨年活動。民進黨也提醒，出門參加活動的朋友，要記得戴口罩、勤洗手，遵守防疫規範。

民進黨執政縣市直播連結如下：

高雄市：https://reurl.cc/Y6Znb

台南市：https://reurl.cc/2g5vvE

桃園市：https://reurl.cc/Ld909x

嘉義縣：https://reurl.cc/D6WeVm

基隆市：https://reurl.cc/m9e4Z7