快訊／屏東縣長潘孟安凌晨宣布「跨年晚會延期」！龍磐迎曙光停辦

▲潘孟安。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）

記者董美琪／綜合報導

屏東縣長潘孟安31日凌晨宣布屏東跨年，延期舉行。他表示，受到疫情影響，將「屏東縣跨年晚會延期」，後續視疫情再決定復辦日期，另外，龍磐迎台灣本島第一道曙光，有許多民眾期待前來，但縣府也決定停辦。

潘孟安發文全文如下：

防疫為重，屏東跨年，延期舉行！

夜深了，實在抱歉，大家悶了一整年，期待這麼久，我們仍必須做出這個艱難的決定。

為了落實防疫加上寒流來襲，經縣府團隊討論後，為求慎重起見，我們以最嚴謹的態度，和大家宣布「屏東縣跨年晚會延期」，後續視疫情再決定復辦日期，希望大家做好防疫，並請注意保暖，平安迎接2021年。

至於其他鄉鎮公所自行舉辦的跨年活動，因鄉鎮公所為自治機關，縣府建議改為線上或延辦，如果續辦請確實做足防疫工作，一起維護健康。

龍磐迎台灣本島第一道曙光，有許多民眾期待前來，但縣府也決定停辦，雖然十分不捨，但仍以防疫為重。

決定真的不易，以防疫為優先，請大家能體諒，一起守護台灣！



防疫為重，屏東跨年，延期舉行！ 夜深了，實在抱歉，大家悶了一整年，期待這麼久，我們仍必須做出這個艱難的決定。 為了落實防疫加上寒流來襲，經縣府團隊討論後，為求慎重起見，我們以最嚴謹的態度，和大家宣布「屏東縣跨年晚會延期」，後續視疫情再決... 由潘孟安發佈於 2020年12月30日 星期三

►舒緩肌膚，刮鬍完也可用