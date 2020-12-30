路人倒地西門站「呈瀕死呼吸」　又見EMT天使男救命…曝身分超謙虛

▲原PO在西門捷運站遇到路人倒地。（示意圖／台北市政府環境保護局提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站才報導《北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救全紀錄！ 16歲高中生的震撼教育》，另一位男網友也在《救護公社》貼文，說他早上10點多經過西門捷運站的時候，居然遇到一個路人躺在地上，直覺對方情形不單純，甚至呈現瀕死呼吸狀態，於是趕緊幫忙壓胸、回報線上北市119，最後成功救回患者性命，故事讓網友感動炸。

「今早在救護公社看到有民眾協助CPR的案件，沒想到今日我也遇到了！」這位網友文中表示，他大約早上10點經過西門捷運站，結果看到有人躺在地上，捷運站站務人員正在聯繫119。看到這一幕，他直覺患者情形並不單純，想說遇到了就看看能不能幫上忙。

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原PO於是表明自己緊急醫療技術員（EMT）的身分，接著接近、評估患者，發現對方對痛無反應，甚至摸不到頸動脈，整個人呈現瀕死呼吸狀態，「我於是開始壓胸，並回報線上北市119。捷運站的AED分析不建議電擊。」

▲西門町。（圖／資料照）

男網友回想起當時，說自己只能繼續壓胸「繼續壓、一直壓」，希望能救對方一命。「已經忘記幾循環後，患者出現嘔吐反應、睜眼反應，但仍無法排除疼痛刺激」，幸好後續救護車抵達，確認患者恢復呼吸心跳後，就盡速將人送醫。

他也在留言處曝光自己的身分，原來原PO是新北市政府消防局海山救護義消，而救了人，男網友並未感到驕傲，而是謙虛道謝，「感謝新北市消防局的訓練和志工隨車勤務，讓我能救人一命，真好。」貼文一出，其他網友紛紛大讚原PO的熱心和專業，「有你真好」、「再傳捷報！感謝你」、「高興的越來越多人願意做」、「人間菩薩。」