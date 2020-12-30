　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

路人倒地西門站「呈瀕死呼吸」　又見EMT天使男救命…曝身分超謙虛

▲▼西門捷運廣場禁菸區，8月1日起逕行取締告發違規吸菸行為。（圖／台北市政府環境保護局提供）

▲原PO在西門捷運站遇到路人倒地。（示意圖／台北市政府環境保護局提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站才報導《北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救全紀錄！　16歲高中生的震撼教育》，另一位男網友也在《救護公社》貼文，說他早上10點多經過西門捷運站的時候，居然遇到一個路人躺在地上，直覺對方情形不單純，甚至呈現瀕死呼吸狀態，於是趕緊幫忙壓胸、回報線上北市119，最後成功救回患者性命，故事讓網友感動炸。

「今早在救護公社看到有民眾協助CPR的案件，沒想到今日我也遇到了！」這位網友文中表示，他大約早上10點經過西門捷運站，結果看到有人躺在地上，捷運站站務人員正在聯繫119。看到這一幕，他直覺患者情形並不單純，想說遇到了就看看能不能幫上忙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO於是表明自己緊急醫療技術員（EMT）的身分，接著接近、評估患者，發現對方對痛無反應，甚至摸不到頸動脈，整個人呈現瀕死呼吸狀態，「我於是開始壓胸，並回報線上北市119。捷運站的AED分析不建議電擊。」

▲▼西門町,車流,交通,西門,中華路。（圖／記者季相儒攝）

▲西門町。（圖／資料照）

男網友回想起當時，說自己只能繼續壓胸「繼續壓、一直壓」，希望能救對方一命。「已經忘記幾循環後，患者出現嘔吐反應、睜眼反應，但仍無法排除疼痛刺激」，幸好後續救護車抵達，確認患者恢復呼吸心跳後，就盡速將人送醫。

他也在留言處曝光自己的身分，原來原PO是新北市政府消防局海山救護義消，而救了人，男網友並未感到驕傲，而是謙虛道謝，「感謝新北市消防局的訓練和志工隨車勤務，讓我能救人一命，真好。」貼文一出，其他網友紛紛大讚原PO的熱心和專業，「有你真好」、「再傳捷報！感謝你」、「高興的越來越多人願意做」、「人間菩薩。」

ET快訊
台灣首例英變種病毒　韓媒驚訝登版：防疫楷模淪陷
快訊／冷到停課！桃園復興區4小學明天停課
高雄18人隔離14天後「無症狀確診」！衛生局回應了
蜜糖吐司始祖「東區旗艦店」要收了　最後營業時間曝光
快訊／北市信義區體感只剩3°C　全台暴冷10°C↓
獨／前妻Keanna贏了　謝和弦、莉婭得賠120萬
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

職場生態重新定義　青銀共事成為新潮流

快訊／寒流來襲！桃園復興區「4小學」明天停課

「怪物公車」台北上路！3路線超繽紛車廂曝光　陪跨年開到1/24

25K養不活三口！他怨「1歲孩愛哭不懂體諒」想分了：還是單身爽

劍湖山跨年！警籲入園客下午進場...台78禁停車看煙火加強勸導

路人倒地西門站「呈瀕死呼吸」　又見EMT天使男救命…曝身分超謙虛

來場音樂壯遊！台北室內合唱團x陳雲紅《紅紅夫人》系列終章　為樂迷獻上經典之作

高雄18人隔離14天後「無症狀確診」！衛生局：全部都在治療當中

社會局建議5寶爸別再生！大女兒遭幼兒園退讀...無法準時送上學

快訊／寒流最凍時間降臨「全台暴冷10°C↓」　信義區明體感3°C

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

媽加大音量喊名萌妹「全聽不到」　小聲問：要不要吃糖？她秒轉頭

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

職場生態重新定義　青銀共事成為新潮流

快訊／寒流來襲！桃園復興區「4小學」明天停課

「怪物公車」台北上路！3路線超繽紛車廂曝光　陪跨年開到1/24

25K養不活三口！他怨「1歲孩愛哭不懂體諒」想分了：還是單身爽

劍湖山跨年！警籲入園客下午進場...台78禁停車看煙火加強勸導

路人倒地西門站「呈瀕死呼吸」　又見EMT天使男救命…曝身分超謙虛

來場音樂壯遊！台北室內合唱團x陳雲紅《紅紅夫人》系列終章　為樂迷獻上經典之作

高雄18人隔離14天後「無症狀確診」！衛生局：全部都在治療當中

社會局建議5寶爸別再生！大女兒遭幼兒園退讀...無法準時送上學

快訊／寒流最凍時間降臨「全台暴冷10°C↓」　信義區明體感3°C

浪喵困街角狂哀嚎　趨近一看被「捕鼠器黏住」超心疼

老屋變黃金！圓山這案整地20年　開價破百萬仍賣9成

醫療系統快崩潰！東京單日新增病例將破千　醫院床位只能再撐2週

台美融合指導青棒球員　鄭浩均強調基本功

三星 S21 系列最新規格曝光！傳 S21+ 將配備 4800 mAh 電池

失智翁沒穿褲子流落街頭…一看竟是昔日「一線小生」！　背後真相惹鼻酸

羨慕東體職業級訓練基地　高國慶：環境磨出鑽石

傅聰逝世》左批中共右轟資本主義　鋼琴詩人大展知識份子風範

紐西蘭「監獄暴動」24hrs↑！牢房燒成廢墟　17囚死守屋頂

從大綱就埋哏！《上流戰爭》吳贇熙是變性人？　劇組正面給解答

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

台灣後天起「鎖國」一個月！

國內出現英國變種病毒！案792英返台少年病毒比對出爐

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

元旦起禁轉機、非本國籍者禁入境

西門舉牌進化！正妹寒風中徵炮友

寒流到台灣了！2次寒潮爆發21度→6度

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

更多熱門

相關新聞

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

台北捷運龍山寺捷運站29日晚間，一位男乘客在月台突然昏倒、後腦滲血命危，幸好當時有2位學過CPR的熱心民眾輪流搶命，成功從死神手中救回昏倒男子。而這2位熱心民眾也分別在臉書發文談論此事，第一位出手救命的男子還透露自己下定決心要當救護員的原因，大喊「救護萬歲」。

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

西門蘿莉塔再上街頭！2人跟風徵友遭網轟

西門蘿莉塔再上街頭！2人跟風徵友遭網轟

爆乳妹找乾爹　身份曝光認了有找到

爆乳妹找乾爹　身份曝光認了有找到

父母曾被119搶救　醫樽節媽媽葬儀費捐消防勤務車

父母曾被119搶救　醫樽節媽媽葬儀費捐消防勤務車

關鍵字：

西門捷運站EMT天使男CPR壓胸救人救護公社

讀者迴響

熱門新聞

台灣後天起「鎖國」一個月！

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

國內出現英國變種病毒！案792英返台少年病毒比對出爐

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

約砲40女機師「淫亂LINE對話」曝光！

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救　臉書全紀錄

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

寵物鴨被家人偷賣　正妹急哭喊：很需要牠

更多

最夯影音

更多
劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面