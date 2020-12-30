北捷乘客命危「2天使男」CPR搶救全紀錄！　16歲高中生的震撼教育

▲台北捷運龍山寺站29日晚間7點一名男子突然昏倒，幸好有熱心民眾當場施以CPR急救成功救回一命。（圖／翻攝自Facebook／救護公社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台北捷運龍山寺捷運站29日晚間，一位男乘客在月台突然昏倒、後腦滲血命危，幸好當時有2位學過CPR的熱心民眾輪流搶命，成功從死神手中救回昏倒男子。而這2位熱心民眾也分別在臉書發文談論此事，第一位出手救命的男子還透露自己下定決心救護員的原因，大喊「救護萬歲」。

29日有網友在「救護公社」PO文透露，晚間7點台北龍山寺捷運站有人倒地後腦滲血，沒有人伸出援手，「本人我雙臂習慣性脫臼，兩邊各二鋼釘，我第一個去壓CPR，月台人員叫我留資料」。網友表示，他手都在抖沒辦法正常，「我只是一個台北小小的救護員，我盡我全力了，右手染上患者鮮血，這一刻我知道這是我的職責」。他只希望老天能夠留住這位先生一命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一位16歲高中生也發文指出，他看到第一位壓CPR的先生在滴汗救上前接手，這也讓他上了一場震撼教育。



3小時後，另一位16歲高中生也在社團發文，表示他看到第一位去壓CPR的先生已經在滴汗「看的出非常的累」、「雖然我只是一個考過紅十字會初級急救員的小小16歲高中生，我還是馬上跑上去跟他做輪流胸部按壓。」、「真的是給我一個非常震撼的經驗」。幸好，這位昏倒先生最後經救護人員到場接手、送醫後已經恢復生命跡象。

30日深夜，當初第一位上前幫忙急救的網友再度發文，他得知昏倒的先生恢復生命跡象相當開心，也謝謝16歲高中生挺身而出跟他交棒。他同時也謝謝台北婦幼和平醫院骨科團隊，因為當初開刀受到他們的照顧，才讓他下定決心要當救護員「沒有你們就沒有現在的我」、「救護萬歲」。

▼首位幫忙急救的網友再度發文，透露要是沒有台北婦幼和平醫院骨科團隊，他也不會下定決心成為救護員。