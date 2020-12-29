快訊／北捷乘客昏倒命危！天使男衝前「手染血」CPR搶命...身分曝

▲北捷龍山寺站29日晚間驚傳有乘客昏倒。（圖／翻攝自救護公社）

記者曾羿翔／綜合報導



北捷29日晚間驚傳有乘客在龍山寺站月台突然昏倒，當場後腦滲血，當下有一名熱血男見狀立刻伸出援手「施予CPR」搶命，隨後另一名男高中生見狀也跑上前幫忙。據了解，警消到場後，隨即接手將昏倒男子送到醫院急救，到院前一度沒有呼吸心跳，經搶救後目前已恢復生命跡象。

有網友在「救護公社」PO文表示，台北龍山寺站晚間有人倒地後腦滲血，沒有人第一個伸出援手，「本人我雙臂習慣性脫臼，兩邊各二鋼釘，我第一個去壓CPR，月台人員叫我留資料，我手都在抖沒辦法正常，我只是一個台北小小的救護員，我盡我全力了，右手染上患者鮮血，這一刻我知道這是我的職責」。可看出該名網友就是搶命的熱血男子。

PO文一出，引起許多網友狂讚，「感恩有你」，「辛苦了，有你真好」、「感恩又感動，相信老先生一切安好」、「辛苦藍衣天使」。



另一位網友在幾小時後發文表示，他有看到正在施予CPR的熱血男，已經壓到在滴汗了，看得出非常累，「雖然我只是一個考過紅十字會初級急救員的小小16歲高中生，我還是跑上前輪流做胸部按壓」，今晚工作人員、急救員、熱血民眾，警察同仁都幸苦了。

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根據TVBS新聞報導，龍山寺站一名乘客29日晚間在月台突昏倒，有熱心民眾馬上協助CPR，警消到場，接手將命危男子送往醫院急救。