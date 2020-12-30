教育部取消「教保人員考核甲等75％限制」！明年1月中旬發布

▲全教總日前召開記者會呼籲廢除教保人員考核甲等75％總人數限制。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

公幼教保人員考核有75％甲等上限，即使整年無過失，同事也需要「輪流拿乙等」。全教總日前召開記者會替教保人員請命。教育部國教署昨（30日）邀集相關團體召開會議，會中決議取消教保人員年終考核75%甲等限制的上限，預計明年1月中旬完成發布。

全教總理事長侯俊良指出，全教總每年都會收到教保人員投訴，園內兩人以上之教保員均表現良好，卻礙於該法規限制，須有人列為乙等，此即違反如實考核之精神，形成教保人員考核「輪流」乙等的弔詭現象。

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對此，教育部表示，為能依人員實際表現覈實考評，將加速辦理「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」修法作業，預計於110年1月中旬完成發布。

修正重點包含，取消契進人員年終考核75%甲等限制之上限；修正考核小組委員應納入契進教保服務人員代表；修正契進人員考核細目由各直轄市、縣（市）主管機關訂定，並報中央主管機關備查。

教育部也說明，所提教保員申訴及考核比照教師考核及申訴機制辦理之建議，因涉及法制問題，需再審慎研議；另有關發放考核獎金部分，涉及地方政府權限，尚需與地方政府研議，並於近期內邀集地方政府討論。

