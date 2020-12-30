「跨年夜血染全台」 　警追查PTT恐嚇文⋯IP來自日本

▲「you」在PTT上發文恐嚇要血染全台。（圖／翻攝PTT）

記者劉昌松、張君豪／台北報導

2020年即將進入倒數之際，PTT竟然出現恐嚇文，有網友以「最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」為題，po文揚言組成30人的去死團，將在31日跨年前，在台北101、台中高鐵、高雄新堀江等地和警察同歸於盡，引起網友熱議。有神人已查出發文IP來自日本，可能是遭盜帳惡作劇，刑事局正全力偵查中。

署名「you」的網友是在30日清晨 5點18分59 秒發文，一開頭就寫著「該結束了 該做個了斷了」，「就讓今年發生這麼多的事 陪同大家一起送葬拔」，文中極盡渲染恐嚇，點名會兵分台灣北、中、南多處跨年人潮聚集景，甚至囂張揚言「我們打算現場被警察等各個部隊發現時就同歸于（於）盡」，文末附上1張小丑照片。

▲有網友追出發文IP來自日本，疑為帳號遭盜用。（圖／翻攝ptt）

文章立刻引來網友一片噓聲，「怎麼有人這麼閒，寒流吔」，「錯字連篇」，「圖還是盜的笑死」，「今天掉一根寒毛都算在你頭上」，「普隆貢歹年冬」，「期待明天在新聞上看到你 神經病」。

有網友追查發文IP來自日本，並分析原帳號持有者上次推文已經是3年前，過去上線推文間隔約1個月，沒從國外登入過，突然消失3年沒有推發文，且之前發文會使用標點符號，這次發文幾乎沒有標點符號，推測發文的是不同人。

網友推測「you」不太可能是買帳號，潛水3年只為了這一篇文章，結論帳號被駭被盜。對方用遠端跳板IP，故意發惡作劇恐嚇文。抓不到人結案。

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