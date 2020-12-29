新北警專案扣2百多公斤毒品　霹靂小組荷槍實彈送焚化爐銷毀

▲新北市警局查扣222.6公斤第三、四類毒品，20多名霹靂小組荷槍護送 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市警察局29日將查扣總重222.6公斤的第三、四級毒品，送往新北市新店垃圾焚化廠進行銷毀，包括K他命、FM2、一粒眠等毒品，及卡西酮類的咖啡包、奶茶包、梅片等新型態毒品。警方也出動20多名霹靂小組荷槍實彈全程戒備運送，展現毒品零容忍。

警方表示，在暑假期間進行校園及少年毒品掃蕩專案與安居緝毒專案，動員各單位警力全力掃蕩毒品藥頭後，又持續兩週防制營業場所毒品犯罪專案行動，動員將近3千名警力，針對容易涉毒之營業場所，全面實施擴大臨檢，查扣總重222.6公斤的第三、四級毒品。

新北市警局29日上午派遣20多名霹靂小組，荷槍實彈戒護運送這些毒品，到新店垃圾焚化廠進行銷毀，本次銷毀除了傳統常見K他命、FM2、一粒眠等毒品外，其中也包含了卡西酮類咖啡包、奶茶包、梅片等各類型態毒品。

另行政院將於2021年起推動「新世代反毒策略2.0」，以減少毒品供給、減少毒品需求及減少毒品傷害之「三減策略」為目標，並加強緝毒、驗毒、戒毒、識毒等四項重點工作。新北警局將持續加強查緝轄內製造、走私、販賣毒品不法犯罪。

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▲▼新北市警局將毒品送至焚化廠銷毀 。（圖／記者陳以昇翻攝）



