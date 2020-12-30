小綠人轉圈圈成回憶！他「懷念MSN」讚超好用　鄉民唱：登登登~

▲ MSN 。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

「登登登」上線囉！隨著科技越來越發達，通訊軟體越出越多種，一名網友因此感嘆，通訊軟體就是要簡單方便，不需要包裝太多的東西，認為現在的通訊軟體都很難用，突然想起以前很火紅的MSN，讓他很懷念，「有人也比較寧願用MSN的嗎？」貼文一出後，勾起許多網友的回憶，「msn當年是人人用阿！」

原PO在PTT板上發文，現在的通訊軟體越出越多，他不禁感嘆，「通訊軟體最重要的就是簡單方便，不需要包裝太多東西」，忽然懷念起MSN，「簡單好用，可以假裝忙碌，還可以發現同學偷看A片，小綠人轉圈圈的登入畫面又浮現腦海中」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許多網友直呼「超懷念」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，許多網友紛紛掉入回憶的漩渦，「MSN讚，可以顯示狀態，現在有空還是離線，好用多了」、「登登登~」、「旋轉泡泡球超好玩！還有撲克牌的也不錯」、「超好用、超好玩，以前海角七號剛上映 ，MSN一堆狀態都海角梗」、「幫開旋轉泡泡球」、「叔叔我發現有些人永遠顯示為忙碌和離開，明明人有在」、「那大概是我人生聯絡名單最多的時候」、「我都用ctrl+g叮咚」。

然而，自從微軟買下Skype之後，將MSN和Skype整合，失去很多使用者，不少人感到很惋惜，「改那個Skype不好用」、「改Skype還有多少人用」、「微軟宣布跟Skype合併時有點令人錯愕，明明是MSN的市佔率比較高吧」、「微軟自廢武功」、「MSN好用，微軟自己捨棄令人不解」、「強制併到skype，結果直接滅掉」。