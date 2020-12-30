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社會 社會焦點 保障人權

快訊／「血染全台」男冤喊被盜帳號：我在騎車　2嫌轉證人請回

▲▼ 「跨年夜血染全台」嫌疑人 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲湯男否認po文恐嚇「血染全台」，警方查出發文時間他正在外面騎車。（圖／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

知名論壇巴哈姆特、PTT今天清晨接連出現「跨年夜血染全台」恐嚇文，檢警不敢大意，立即循線找到涉嫌po文的帳號申請人宜蘭游姓男子、新北湯姓男子，2嫌到案分別喊冤稱早就沒在使用帳號、被盜帳發文，其中湯男聲稱po文時間，他正在外面騎車，警方調閱監視器證實湯正在路上，案經台北地檢署檢察官訊後，將2人改列證人請回，並持續追查po文來源。

▲▼ 「跨年夜血染全台」嫌疑人 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲游男已有多年沒在使用PTT的「you」帳號。（圖／記者黃宥寧攝）

2020年即將進入倒數之際，署名「you」的網友在30日清晨 5點18分59秒發文，「最終版2020最後1天末日上演　血染台灣各處」，揚言組成30人的去死團，將在31日跨年前，在台北101、台中高鐵、高雄新堀江等地和警察同歸於盡，文末附上1張小丑照片。

刑事局獲報後立即成立專案小組，發現貼文者刻意把登入ip設在日本，但經過濾分析，找到「you」的帳號持有人是宜蘭游姓男子，而這篇文章其實從巴哈姆特轉貼過來，巴哈姆特的發文帳號所有人，則是新北湯姓男子，懷疑2人涉嫌恐嚇公眾罪。

▲▼「you」在PTT上發文恐嚇要在跨年夜前血染全台。（圖／翻攝ptt）

▲檢警持續追查網路上的恐嚇文來源。（圖／翻攝PTT）

湯、游2人見到警方登門時，自願配合辦案，湯男強調巴哈姆特的發文時間，他正在外面騎車，警方調閱監視畫面證實湯的說法，游男也稱早就沒在用PTT的「you」帳號，辦案人員檢視他的電腦手機也的確在近年沒有登入過。

由於現有事證顯示，2人的帳號真的很有可能遭人盜用，檢察官30日晚間複訊後，將2人身分從嫌疑人改列為證人並請回，檢警後續將持續追查po文者真實身分，以及來源國家或地區。

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