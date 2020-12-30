「世界最強兒童」病逝...得年21歲！9歲體重飆破146kg　長大成相撲手

▲俄羅斯「最強兒童」Dzhambulat Khatokhov病逝。（圖／翻攝自youtube／Real Stories ）



實習記者周依儒／綜合報導

被喻為「世界最強兒童」的俄羅斯胖小子卡托霍夫（Dzhambulat Khatokhov），近日驚傳因急性腎臟病發作離世，得年21歲。卡托霍夫在1歲時體重就已達17公斤，到了9歲時更飆破146公斤，因此在長大後也順著體重優勢，成為一名職業相撲選手。

綜合外媒報導，卡托霍夫出生時體重約2870公克，算是正常值，但1歲時體重卻急速飆到17公斤，因此他在3歲時因體重成為名人，被喻為「全世界最強兒童」，9歲時體重已來到146公斤，相當於4位同齡孩童的總重量。2009年時英國曾有一名醫生警告，「他的體重可能會讓他患上糖尿病、癌症和心臟病的風險大增，預期壽命也會降低。」

▲卡托霍夫的體型從小就和同齡兒童與眾不同。（圖／翻攝自youtube／Real Stories ）

由於卡托霍夫的體重太受世人矚目，他的護士母親妮爾拉（Nelya）數度遭到外界批評「把孩子養得這麼不健康」。妮爾拉則無奈表示，他們經歷了各種檢查，每位醫生都想找出原因來解釋為何卡托霍夫會這麼大，但始終沒有發現任何奇怪的激素。

妮爾拉說，在卡托霍夫5歲時，他們帶他去了莫斯科的診所進行精密檢查，但檢查結果仍然顯示他的心臟、肝臟和其他指數都和體型成正比，「他就是一直越長越大、往橫的長，上帝就是這樣創造他的，醫生們也說他很健康，所以我也不擔心，我相信他會長壽又快樂。」

▲去醫院做過檢查後，醫生也表示卡托霍夫沒有問題。（圖／翻攝自youtube／Real Stories ）



不過，卡托霍夫死訊傳出後，他的第一位相撲教練卡山（Khasan Teusvazhukov）表示，訓練卡托霍夫很難，「他通常會跑步和做體操，但我不會給他太充分的鍛鍊，因為他的身材無論如何都不能做太多這樣的事，儘管醫生都說他很正常，但他看起來的確不像我，我也不想給他造成任何傷害。」



▲Dzhambulat Khatokhov長大後成為一名相撲選手。（圖／翻攝自youtube／Real Stories ）

報導指出，卡托霍夫利用體型優勢，順勢成為了一名職業相撲摔角選手，日前卡巴爾達-巴爾卡爾共和國（Kabardino-Balkaria）相撲摔角聯合會主席貝塔爾（Betal Gubzhev）也出面證實卡托霍夫的死訊，死因則是急性腎臟疾病，得年21歲。