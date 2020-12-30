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隔離太徹底！女友洗澡「口罩忘脫」傻得可愛　網笑：還戴著吹食物

▲▼常戴口罩造成粉刺肆虐。（示意圖／記者簡仲豪攝）

▲很多人都有口罩戴到忘記的經驗。非當事人。（示意圖／記者簡仲豪攝）

記者黃可昀／綜合報導

最近疫情升溫民眾紛紛又戴上口罩，長時間戴口罩已經戴到快成為身體一部分！一名男子透露，女友公司規定要整天戴口罩，拿下來就會被罰錢，也因此鬧出不少笑話，像是日前女友回家以後，脫完衣服就直奔浴室洗澡，結果幾秒後又開門說了一句話，害他當場笑到肚痛。

原PO在Dcard表示，女友最近常常加班，工作一整天都戴著口罩已成習慣，彷彿口罩已經成為臉的一部分，常常忘記要拿下來。日前女友下班回家累壞了，隨即脫下衣褲去浴室洗澡，「幾秒之後聽到水打開又關上的聲音」，女友默默開門說了一句「口罩忘記脫了」，他一抬頭看才發現女友口罩還在臉上，而且全臉濕透，「我還想說她是要戴口罩洗澡，這個隔離做得真的很徹底。」

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▲▼口罩,脫口罩。（圖／記者謝承恩攝）

▲口罩戴到忘記脫下來。（示意圖／記者謝承恩攝）

網友笑翻回應，「我有時候喝水的時候，也會差點忘記要先把口罩拿下來」、「我是忘記脫口罩，直接下水上游泳課」、「我都拿吸管戳口罩」、「我吃咖喱戴口罩，湯匙盛著咖哩餵口罩」、「相信大家一定都做過戴口罩吹東西」、「我都拿吸管戳口罩…」。

還有人歪樓表示，「我男友隔離的更徹底，到現在還沒見過他」、「我們男友應該在集中隔離，都見不到人嗚嗚嗚」、「我女友隔離了21年了，什麼時候可以看到她」、「我跟我女朋友隔離18年了...她那邊可能疫情嚴重。」

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