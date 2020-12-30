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想看梁靜茹演唱會！一搜YouTube整排「菇」...網歪樓怒轟：還公開

▲▼梁靜茹會後訪問用照。（圖／超級圓頂提供）

▲梁靜茹。（圖／超級圓頂提供）

記者曾筠淇／綜合報導

女歌手梁靜茹12月26日、27日在台北小巨蛋舉辦「當我們談論愛情」世界巡迴演唱會，台北場順利結束後，就有沒到場的網友想從YouTube找找有沒有現場影片可以看；怎料一搜尋，卻意外發現有人把梁靜茹的名字全打成「梁靜菇」。貼文曝光後，立刻引發熱議，其中就有網友歪樓怒轟，明明就規定不能拍攝、錄影，竟然還有人偷拍並上傳YouTube。

這名網友在「Dcard」上發文表示，他日前透過YouTube找尋梁靜茹的演唱會影片，而後也如願以償的找到好幾個；不過他仔細一看卻發現，上傳者雖細心的將影片依照曲目分類，但竟將梁靜茹的名字全數打成「梁靜菇」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲影片名全為「梁靜菇」。（圖／翻攝自YouTube）

貼文曝光後，不少網友留言表示，「菇類情人」、「超好笑」、「而且哪有彩色這首歌啦吼」、「我圖片看了三次一直看不出來哪裡打錯，看出來的時候瞬間大笑，這是障眼法啊」、「後勁超強」；還有網友歪樓怒轟，「都說不准拍攝、錄影，錄影也罷，還上傳YouTube公開是怎樣」、「我前面的就在偷拍，超級沒品的」。

梁靜茹本人先前也曾在臉書上參與「打錯我的名字challenge」，文中寫道，不論是歌迷的信件或休息室，她都有過名字被誤寫成「梁靜如」或「梁靜菇」的經驗，只希望演唱會時，大家不要走錯場！

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／梁靜茹 Fish Leong）

▲梁靜茹曾參加「打錯我的名字challenge」。（圖／翻攝自Facebook／梁靜茹 Fish Leong）

至於偷拍爭議，售票網站的注意事項內確實有提及，「場內嚴格禁止拍照、攝影，錄音及手機直播，如經查獲，現場工作人員有權立即刪除本場活動影音資料，並禁止其重新進入會場且保留法律追訴權。」因此，觀眾理應不能在場內偷拍並上傳影片至YouTube，不過也有網友透露，雖然演唱會開始前有廣播不能拍攝、錄影，但當天工作人員沒有阻止，「我旁邊有站工作人員，還叫我錄起來傳上限時（動態），然後說梁靜茹會看」、「其實梁靜茹IG限動有轉很多粉絲錄影或拍照的貼文」。

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