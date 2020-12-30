網美101外拍美照！修圖酸「歐巴桑擋路」：我殺殺殺　挨轟後現身

▲網美拍照酸歐巴桑擋路。（圖／翻攝自Instagram／當事網美）

記者曾筠淇／綜合報導

日前有網友滑到某網美的IG時，發現對方除了PO出自己的美照外，還酸「歐巴桑真是一種擋路的生物」，讓她看了頓時有些失望。貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友都看不慣網美的誇張言論，甚至還在當事人IG上留言表達不滿；對此，該網美也發限時動態道歉，表示自己當時只是分享修圖的過程，「沒有去想到別人的感受」，她會為這次事件虛心檢討。

原PO在「Dcard」上，以「如果今天這是妳媽媽」為題發文，她先前滑IG限時動態時，竟發現自己一直很欣賞的網美竟發文酸路人。從該網美的限時動態可見，她站在101大樓外一輛紅色車子前擺Pose拍照，怎料後方卻也有4個「歐巴桑」從另個角度拍照，讓她忍不住直呼「歐巴桑真是一種擋路的生物」、「我殺殺殺」。

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原PO看到這番言論不禁感嘆，如果那些歐巴桑是網美粉絲的媽媽，不知心中作何感想，不小心出現在網美的照片中難道就是擋路的生物嗎？

▲網美稍早已在IG上道歉。（圖／翻攝自Instagram／當事網美）

貼文曝光後，不少網友留言回應，「她有一天也會變成歐巴桑，然後被遺忘」、「照片中有5個歐巴桑，她是指哪個」、「她說她自己嗎」、「所以下次看到網美拍照記得閃遠點，不然可能要被說擋路了」、「我想看那台車欸！幹嘛擋在那邊」、「有夠沒禮貌，她最好永遠都不要老」、「又一個覺得路是自己家的網美」。

此後，也有不少網友跑去該網美的IG上留言、傳私訊表達不滿。該網美稍早也在限時動態上表示，她沒想到自己會鬧出不小的風波，「很抱歉這次的事情讓大家觀感不好」，她從未自稱網美，只是喜歡拍照，更沒有覺得旁人應該閃開她的鏡頭，「動態只是想表達我修圖的過程，但我用了不好的言詞，也沒有去想到別人的感受」，很抱歉因為無心的發言讓大家的感受不好，她會虛心檢討，也謝謝大家的提醒。