兩岸11年來首度不飛春節加班機　台商曝2大麻煩「不回台過年了」

▲兩岸11年來首度不飛春節加班機。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

國際新冠肺炎疫情持續嚴峻，外界預估明年農曆春節連假恐再湧一波國外返鄉逃難潮，不過，不少在中國大陸的台商因為雙向都需檢疫隔離14天，返台意願降低，也使得明年兩岸春節正班機載客率極低，創下11年來首度不開兩岸春節加班機紀錄。

過去在農曆春節前，兩岸都會先了解航空公司需求，並確定加班機飛航時間，並宣布相關航點的總量管制及相關限制。交通部官員透露，已向國籍航空了解春節訂位需求，但目前並無回報有加班機的需求。

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▲兩岸現行僅剩北京、上海、廈門、成都等四個航點能載客，台商認為回台之路遙遠又麻煩。（圖／記者李毓康攝）

事實上，不少台商雖然過年想返台，但疫情爆發後，兩岸僅剩下北京、上海、廈門、成都等四個航點能載客，若要搭機還要再移動到上述航點，返鄉路途遙遠，再加上雙向來回都需隔離檢疫14天，大大減低回台意願。就有台商直言春節回台太麻煩，這次意願很低，暫時不想回台過年了。

根據民航局統計，現行四個兩岸航點載客率都極低，今年10月華航飛航北京的平均載客率僅8.8%、成都10.8%、上海浦東為19.2%，而長榮飛航北京的載客率為12.5%、成都8.4%、上海浦東14.6%。

據了解，目前春節兩岸正班機載客率極低，還有很多空位，因此並沒有申請加班機需求，也創下11年來首次沒有兩岸春節加班機紀錄。

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