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外防輸入　中國半年「熔斷」133個國際航班

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▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,檢測 。（圖／路透社）

▲中國對疫情輸入風險高的國際航班，實施熔斷機制 。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

面對內防反彈、外防輸入的新冠肺炎疫情防控，中國國家民航局3日表示，自6月8日起，已對133個疫情輸入風險較高、觸發熔斷機制的國際客運航班實施熔斷，減少入境航班259個。面對秋冬境外疫情更加嚴峻，還將繼續全面加強來華航班的管理。

據了解，中國自6月8日起，啟動國際民航航班「熔斷措施」，意即對輸入性病例風險超過臨界值的航班，採取暫時停航的措施，確保疫情不通過航空途徑傳播。

▲▼上海疫情,貨櫃,集裝箱。（圖／路透社）

▲上海日前爆發疫情被認為與航空貨櫃有關。（圖／路透社）

中國國家民航局飛行標準司副司長韓光祖說，秋冬季以來，境外疫情形勢更加嚴峻，部分國家和地區出現了第二輪、第三輪的疫情暴發，因此民航局已推出第六版《運輸航空司、運輸機場疫情防控技術指南》，提高了國際客運航班防控風險分級標準。

他表示，自6月8日起實施熔斷措施以來，中國已經對133個疫情輸入風險較高，觸發熔斷機制的國際客運航班實施了熔斷，共減少入境航班259個。

他說，隨著海外疫情的發展，航班熔斷次數從6月、7月每個月3班、7班，增加到8月、9月每個月的20餘班，再到10月份的52個航班熔斷。韓光祖還舉上海浦東機場疫情，可能與航空貨櫃有關為例，表示在外防輸入時，執行好「人物同防」亦相當關鍵。

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