　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

抗疫不忘公益　集保結算所第11年舉辦愛心捐血活動

▲▼抗疫,公益,集保結算所,愛心,捐血。（圖／集保結算所提供）

▲集保結算所持續第11年舉辦愛心捐血公益活動，號召公司員工大家一起挽袖，以行動落實企業關懷理念及實踐社會責任的決心。

圖、文／集保結算所提供

餘力，11年來舉辦的愛心捐血暨血袋捐贈活動，尤其捐血活動更是受到附近公司行號員工的高度迴響，單日捐血量超過200袋，為冷冽的寒冬注入一股暖流，集保結算所捐血活動舉辦迄今，已超過2,100人次熱情參與，累積捐血量達542,250cc，血袋捐贈累計金額更高達新臺幣920萬元，捐血中心每年均頒發年度特殊貢獻單位獎項表揚集保結算所。

每年歲末，集保結算所慈心社配合捐血活動，也同步發起愛心義賣活動，在慈心社全體社員動員下，號召公司同仁並邀請所在辦公大樓各公司行號熱情參與，今年義賣活動共邀請唐氏症基金會、台灣肯納自閉症基金會、心路基金會、勵馨基金會、台北市自閉兒社會福利基金會、勝利身心障礙潛能發展中心、伊甸基金會及育成社會福利基金會等團體親自設攤參與，除了義賣活動外，集保結算所另外也發起愛心捐款及華山基金會老人年菜之勸募活動，義賣所得及募款收入均將全數捐給社福機構。

集保結算所朱漢強總經理捐血後表示，「利他共好」是集保結算所的核心價值，於多元化營運的同時，透過培育扶植未來金融人才、推動偏鄉教育及關懷社會弱勢等三大方向積極投入公益，包括辦理大專生金融就業公益專班、與各地家扶中心共同舉辦親子關懷活動、贊助偏鄉學校課輔才藝計畫、贊助基層學校射箭、羽球等體育項目，以及這項長期舉辦的愛心捐血義賣活動，希望讓更多人了解企業公益之道，也促進社會永續共榮成長。

ET快訊
氣溫暴跌15度！「血管遇土石流」致命危機　醫：3種人要小心
獨／給27歲五寶爸工作+機車　洗車店大師級老闆身分曝
冰將軍南下！57秒看「極地冷空氣」襲台　跳水大降溫
機師約砲不防疫　親密照曝光！床伴有空服員、美甲師
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

集保結算所長期支持體育運動　獲教育部體育推手獎肯定

抗疫不忘公益　集保結算所第11年舉辦愛心捐血活動

東森員工熱心捐血衝第一　王令麟盼救血荒幫助需要的人

魏應充寒冬送暖！頂新和德追夢工程　海選助小球員赴日打棒球

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

抗疫不忘公益　集保結算所第11年舉辦愛心捐血活動

東森員工熱心捐血衝第一　王令麟盼救血荒幫助需要的人

魏應充寒冬送暖！頂新和德追夢工程　海選助小球員赴日打棒球

立院三讀　替代役男國民年金保費將由「政府支付」

機車尾燈不亮遭攔查　酒駕男鑽巷弄撞轎車被逮...目擊者比讚PO網

花蓮女與男友吵架自傷！勇警箭步空手奪白刃　苦勸打消壞念頭

再增7本土確診病例　「限定北京司機」滴滴打車免費檢測

剛與富邦簽約　傑斯登大聯盟官網獲最具代表「天使66號」

老公婚後「與媽共浴」！人妻驚覺恐怖真相　婆婆：誰叫妳搶我兒子

85公分萊恩、桃子娃娃療癒到炸！超商最新「KAKAO FRIENDS」集點登場

三星新摺疊機現蹤？外媒：不支援5G網路

繼曼城後兵工廠也淪陷！後防主力確診隔離　2球員身體不適

蔡英文重視軍醫發展　軍醫系統4人晉升少將

公益熱門新聞

頂新和德追夢工程　助小球員赴日打棒球

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

東森員工捐血衝第一　王令麟盼救血荒

林心如任愛無限公益大使

安麗希望工場　金援挺夢想家

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」

戶外輔具路跑　助身障者走出戶外

王令麟未忘初心推更生人銷售平台

全台首次公益團體登東森購物開賣

萬華阿公店單親媽獎勵孝親學童逾百萬

唐寶寶年菜禮盒　助弱勢過年圍爐

新北小學生超暖！存錢捐聖誕禮物

《看見台灣》玉山上展天籟！　原聲以「教育」挺孩童成長

洗衣職人精神　名人企業爭相合作

更多熱門

相關新聞

認養小豬募款第2年！超狂重量壓垮鐵桌

認養小豬募款第2年！超狂重量壓垮鐵桌

彰化臉書社團「大員林生活圈」發起公益活動，呼籲網友捐款「認養小豬」，並將所得款項全數捐給華山基金會、家扶中心；今年捐款活動一共募得27萬元，工作人員在清點、整理銅板硬幣時，現場的大鐵桌還因承受不了眾多零錢的重量，當場被壓垮，桌腳也斷成兩截。

台東延平鄉公所發「抗疫禮金」1千元

台東延平鄉公所發「抗疫禮金」1千元

集保結算所獲體育推手獎肯定

集保結算所獲體育推手獎肯定

東森員工捐血衝第一　王令麟盼救血荒

東森員工捐血衝第一　王令麟盼救血荒

衝著味全龍公益限量潮T　1281人捐血累積42萬c.c.

衝著味全龍公益限量潮T　1281人捐血累積42萬c.c.

關鍵字：

抗疫公益集保結算所愛心捐血愛心雲社會企業企業社會

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

釘子戶沒13億拒遷　18年後結局曝

黑龍江4月爆1傳89確診「女偷吃海歸男」　案情翻轉

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

陳建州深夜連續道歉4次！

魔神娃娃機8秒靈晃　台主當場愣住

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面