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台大女面試太誠實！敗給「考官1陷阱題」慘被出局　過來人曝正解

▲面試。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲面試時說話技巧很重要。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃可昀／綜合報導

雖然經歷與學歷很重要，但面試時的臨場反應，往往才是決定是否錄取的關鍵。一名台大生最近在面試公司，第一間原本談得很愉快，面試官看起來也對她很有興趣，本以為會錄取，怎料卻敗在最後一句話，「是不是因為我最後這句話讓面試官生氣了？」

台大生在Dcard表示，第一間公司面試過程很順利，「面試官對我碩論也蠻感興趣，也有誇獎我」，對方問的問題她也能對答如流，結果最後面試官問了一題「為什麼投這份工作？」她誠實回應，「因為我在這個領域做起事情，相較其他地方更容易。」對方接著問她對什麼工作內容比較有興趣，當下她沒有多想就回答，「如果單純是指工作的話，我對賺錢比較有興趣。」

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▲▼工作,加班,社畜,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲大家工作都是為了錢，但盡量婉轉回答。（圖／翻攝PAKUTASO）

原本她還想跟面試官多聊聊自己平時的興趣，並描述自己認為工作與興趣是分開的兩件事，「然後誘導他，我能在工作上求到好的表現，是為了支撐我背後的興趣」，但這些話都還來不及說出口，面試官光是聽到她說「對賺錢比較有興趣」臉就垮掉，並匆匆結束了這場面試，後續也沒下文。

網友回應，「不要為了迎合別人找一份工作，你後期會超失落」、「我也很想像你一樣直接講是為了賺錢，就不知道為何很多雇主不願面對這個答案」、「面試官看的是你有沒有格局的回答，哪個主官不知道來應徵的不是要錢」、「誰都知道是為了錢，會問這個就是想聽聽看你有沒有特別的動機和熱忱，或對公司有沒有特別的了解。」

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