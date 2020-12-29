2020空品監測結果出爐！「臭氧首超過PM2.5」成主要指標汙染物

▲環保署表示，近5年空氣品質指標良好等級比例上升。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

環保署今（29日）公布統計109年空氣品質監測結果，細懸浮微粒（PM2.5）等各項汙染物年平均濃度均下降，臭氧（O3）由緩增變為略降，並呈現整體空氣品質逐年提升趨勢，不過，今年起臭氧8小時占比首度超過PM2.5，成為空品不良主要指標汙染物。

環保署表示，近5年空氣品質指標（AQI）良好等級比例上升，良好與普通等級合併（109年AQI≦100）計算站日數在今年已超過9成，全國空氣品質監測站因細懸浮微粒造成空氣品質指標AQI紅色警示次數，也由108年的146次，下降為15次（109年），顯示空氣品質顯著改善。

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環保署指出，空氣品質不良（AQI > 100，橘色提醒，對敏感者有影響等級及以上）日數逐年下降，導致空氣品質不良主要汙染項目發生變化，細懸浮微粒及臭氧8小時均為歷年主要指標汙染物，自108年起，臭氧8小時占比首度超過細懸浮微粒，成為空氣品質不良的主要指標汙染物，其原因為PM2.5濃度及其影響持續下降，臭氧濃度變化或減少量較不明顯所致。

▲環保署公布109年空氣品質監測初步統計結果。（圖／環保署提供）



環保署說明，雖然臭氧8小時為主要指標汙染物之占比逐年上升，但實際發生不良站日數近2年已逐年下降，由長期監測結果來看，臭氧（O3）最高濃度亦已下降。深入分析臭氧濃度變化，由臭氧前驅物-氮氧化物、揮發性有機物近10年持續降低趨勢，說明不易生成高濃度臭氧，使高濃度臭氧發生次數降低。而氮氧化物濃度下降，減緩臭氧被反應消耗，使臭氧濃度呈現增加情形，此外，境外移入臭氧濃度亦有增加，墊高臭氧背景濃度。

為探究空氣品質改善相關環境變化，環保署提到，由中央氣象局觀測結果發現，109年全年累積雨量減少，發生低風速的總小時數增加，在氣象條件上並不利於微粒洗除及擴散，但細懸浮微粒濃度仍較去年降低，顯見空氣品質防制效果，氣象局能見度觀測網結果，亦較去年提升，與PM2.5濃度降低具備一致特性。

環保署強調，空氣汙染防制方案（109年至112年），針對固定汙染源、移動汙染源、逸散性汙染源及綜合管理等4大面向持續推動原生性粒狀汙染物、硫氧化物、氮氧化物，揮發性有機物之排放減量。經共同努力下，109年1月至12月20日PM2.5全國平均為15.0μg/m3、108年同期為17.2μg/m3，同期濃度大幅改善，期儘早達成112年細懸浮微粒全國年平均濃度15μg/m3，且細懸浮微粒「空品良好每年增1％ 空品不良再減半」之目標。