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今起連4天中南部汙染物易累積空品「亮橘燈」　2時段空氣最髒

▲▼空氣污染,空汙,pm2.5,空氣品質指標AQI,霧霾,霾害,細懸浮微粒,污染源,過敏原,致癌物,公害。（圖／記者李毓康攝）

▲環保署指出，西半部恢復平常東北風影響型態，各項汙染物均已呈下降趨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（26 日）指出，來自大陸的境外汙染影響從昨天午後持續減緩，各地空氣品質逐漸恢復平常型態，解除本次境外汙染物影響提醒。西半部今起恢復平常東北風影響型態，各項汙染物均已呈下降趨勢，中部以北地區空氣品質多普通等級，不過，今環境風場轉為偏東風，中南部地區風速較弱，特別是夜間及清晨時段垂直擴散差，汙染物易累積，空氣品質多為橘色提醒等級，估30日寒流南下，中南部空氣品質可望好轉。

環保署說明，來自大陸的境外汙染物自24日晚間至25日上午影響全台，下風處雲嘉南及高屏地區受東北季風挾帶汙染物由北往南傳輸並累積影響，昨天共20個測站空氣品質達橘色提醒等級。本次境外影響最高濃度為小港站25日11時為86微克/立方公尺及屏東站25日13時達86微克/立方公尺。今起環境風場轉為東風，中南部地區風速較弱，特別是夜間及清晨時段垂直擴散差，汙染物易累積，空氣品質為橘色提醒等級。根據氣象局氣象預報，30日大陸冷氣團南下，中南部空氣品質可望好轉。

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▲▼全國各空品區空氣品質指標(AQI)預報。（圖／環保署提供）

▲中南部空氣品質大多為橘色提醒等級。（圖／環保署提供）

環保署表示，統計23日至25日3天各單位的應變成果，包含協和、台中，麥寮及興達等電廠配合降載電量38686.4萬度，換算硫氧化物減量91.4公噸，氮氧化物減量105.9公噸，懸浮微粒減量10.6公噸。而地方政府部分，從北部的台北市到南部屏東縣，加上離島的金門縣，總計11個縣市共執行工廠稽查221家、巡察營建工地78處、露天燃燒及裸露地巡察33處、道路洗掃長度達1474.7公里、汽機車攔檢3831輛，以及執行43項宣導防護措施，共同減輕空品負擔。

環保署強調，空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊，民眾可以利用空氣品質監測網資訊愛環境資訊網查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

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