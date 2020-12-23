6大消費品牌3年環境違規74次　偷排廢氣廢水遭罰4535萬

▲綠色公民行動聯盟公布兩百大民生消費品牌環境違規大公開。（圖／綠色公民行動聯盟提供）



記者許展溢／台北報導

綠色公民行動聯盟今年推出「掃了再買APP」，只要掃瞄商品條碼，即可看見製造商的環境違規紀錄，截至12月已建立近1萬4千筆商品，涵蓋2000多家製造商。綠盟今（23日）表示，其中有6家近3年共有74次環境違規紀錄，累計金額高達4535萬。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文說明，綠盟根據資本額大小，篩選出前兩百大企業，再比對環境違規紀錄，找出3年內環境違規金額最高的前10家，從中挑選出今年持續因汙染被開罰的大成、福壽跟今口香，以及3年內有偷排的宏全跟大西洋，另外特別點名食品業龍頭統一集團。曾虹文表示，這6家近3年共有74次環境違規紀錄，累計金額高達4535萬，超過前兩百大公司違規總金額的六成。

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綠色公民行動聯盟研究員陳震遠指出，兩百大消費品牌中，今年仍持續有汙染超標的有3家，分別是大成長城、福壽實業、今口香調理食品。大成近3年違規頻頻，多次超標排放廢水，且未在企業社會責任報告中揭露汙染原因與改善狀況。綠盟表示詢問後，大成承諾持續改善，並設立環安專責單位統籌。福壽與今口香分別因多次排放廢氣與廢水超標被裁罰。收到綠盟公文後，兩間企業皆說明已改善防制設備，避免類似狀況繼續發生。

▲綠盟指出，兩百大消費品牌中，今年仍持續有汙染超標的有3家。（圖／綠色公民行動聯盟提供）



綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸點出，宏全作為國內多家飲料大廠的代工生產商，2018年違反空汙法偷排廢氣，又長期不實申報，短繳空汙費，遭裁罰2000萬，並追繳空汙費7729萬元。卻在企業社會責任報告書中說明，該違規事件主因是「現場人員及管理人員對於法令規定認知不足，且無專人管理以致無法因應日趨加嚴的法令規定」。

另外，綠盟提到，2018年蘋果西打食安事件後，大西洋飲料於2019年1月銷毀飲料時，將廢水直接排入溝渠，開罰4萬2000元，同月又因直接排放未處理的製程廢水，遭罰340萬，10月再因廢水嚴重超標100倍以上，開罰310萬。業者雖有針對銷毀飲料事件進行說明，但未詳加說明直接排放廢水及嚴重超標的原因，與具體改善作為，在透明公開、資訊揭露上顯有不足。

綠盟最後補充說明，此次公布的商品與生產商資料均來自於掃了再買APP。裁處記錄全部來自於環保署在政府資料開放平台提供的公開資料，裁處期間是2010/1/1至2020/10/31。政府公開的裁處記錄，若有明確的訴願結果需排除者，整理資料時都已先行排除，但政府資料更新情況可能快慢不一，一切以政府公開資料為主。