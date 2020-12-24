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突破財政困境拚經濟　王惠美就職2周年端出12道縣政大菜

▲彰化縣長王惠美就職2周年。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美就職2周年演說。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府24日在清水岩露營區舉辦「希望‧綻放～縣長就職2周年記者會」，縣長王惠美帶領縣府團隊，以上菜秀呈現12道縣政大菜。王惠美在聯訪時強調，好還要更好，二年來縣府團隊積極突破財政問題，力拼經濟，相信鄉親都看得到的團隊的認真，接地氣讓民眾有感，這是施政努力服務鄉親最重要的目的。

▲彰化縣長王惠美就職2周年。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美就職2周年端出12道縣政大菜。

據《天下雜誌》「2020幸福城市大調查」，彰化在空氣污染指標比例改善獲全台第一，「最想移居城市排名」，彰化排名非六都之外第一名；彰化的失智服務涵蓋率同樣獲全國第一，高達45.65%，遠高於全國平均19.62%，足見彰化縣在王惠美執政兩年來，縣政成果獲得大幅進步。

▲彰化縣長王惠美就職2周年。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美表示，縣政發展如萬物生長，不是一蹴可及，在過去兩年，縣府踏實打好基礎，局處業務推動榮獲中央108項首獎肯定；不墨守成規，創新作為，共推出36項全國首創，在彰化豐饒的土地上，希望之花逐漸綻放，對於未來各項縣政的推動，再次感謝鄉親的鼓勵、議會的支持及縣府同仁的辛勞，期許大家共同努力，一起打造美好彰化希望城市。

王惠美不諱言的表示，目前最困難的部分，很多的大案子包括綠線捷運、鐵路高架化、二林精機，希望能夠加速推動，更希望立委在中央多用點力量，一起幫忙彰化爭取。

▲彰化縣長王惠美就職2周年。（圖／記者唐詠絮攝）

2年的施政王惠美為自己打多少分數，王惠美強調，好還要更好，「還是要由鄉親來替我們打分數」，我們的認真相信鄉親都看得到，希望能接地氣讓民眾有感，這是施政努力，服務鄉親最重要的目的。

王惠美指出，2020即將結束，這一年非常不安，我們期待2021年新的一年，能有不一樣的局面，讓我們大家都能回歸到過去的生活，但是在這段時間我們還是要做好準備，過去這段時間以來，包括電商的努力、彰化優纖平台行銷，不管是疫情時代或者是後疫情時代，整體經濟的用心與努力，不斷的創新求新、不斷的跟時代脈動接近，彰化大縣即將邁入300年，期許不只有歷史有文化有內涵、還能更好科技舒適的生活環境。

▲彰化縣長王惠美就職2周年。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美就職2周年，來賓佩戴縣府口罩。（圖／記者唐詠絮攝）

記者會現場來自26鄉鎮的各級民代及前縣長卓伯源等人，也特別邀請青年創業代表―陳玟穎女士，分享她在媽媽的鼓勵及縣府「青年創業補助計畫」的協助下，將「沐光樹手感蛋糕捲專賣店」正式開業的溫馨過程。而會中也邀請清水岩溫泉露營區的OT廠商—董事長張瑜珍，分享未來將與縣府攜手共創多贏，打造全台最大溫泉露營區的目標與願景。

▲彰化縣長王惠美就職2周年。（圖／記者唐詠絮攝）

▲體驗泡溫泉。（圖／記者唐詠絮攝）

縣府各局處首長端出12道縣政大菜，分別是：

第1道菜「公路軌道大雙拼」：以「交通先行 產經發展」的理念，端出「公路軌道大雙拼」，期許達成全縣30分鐘生活圈目標。

第2道菜「都市計畫煨三鐵」：盤整全縣土地推動活化，辦理五大都市計畫案，加速縣內土地開發吸引企業投資，未來結合三鐵共構活化土地，讓彰化經濟發展開創嶄新格局。

第3道菜「彰化青年好時機」：除成立「青年發展暨就業服務科」，推動青年返鄉就創業，首座青年住宅即將在伸港興建，協助青年在地深耕、留鄉發展。

第4道菜「數位雙語加公幼」，全國首創成立2間「AIoT智慧聯網教育中心」、設置14所英文愛的書庫，非營利幼兒園由4家增加至17家，成長3倍，建構平價優質教保環境。

第5道菜「樂齡長照燴健康」：兩年來，爭取13處長照衛福大樓建設、導入215個C級巷弄長照站，還有領先全國啟動C肝根除計畫，已篩檢17萬人，治療達6000人，治療目標數2年達標，進度超前。

第6道菜「社福拼盤佐e化」：推動E化社福服務，全國首創公益整合平台、守護BBCALL APP，且榮獲「台灣健康城市暨高齡友善城市-健康平等獎」，兩年來，社區照顧關懷據點由150處倍增至280處，持續朝向一村里一據點目標邁進。

第7道菜是「淸新空品釀鮮氣」：全面啟動空氣品質物聯網智慧監測新時代，完成布建500個微型空氣品質感測器，達成26鄉鎮市覆蓋率百分百目標，彰化縣去年空污改善率全國第一，並輔導351個社區參與「低碳永續家園認證評等」，並榮獲環保署低碳永續家園縣市評比最高等級銀級認證佳績。

第8道菜「白海豚屋品溫泉」：網路流傳最美打卡景點白色海豚屋「彰化縣自然生態教育中心」今年正式啟用，社頭清水岩溫泉露營區今年也成功委外營運，提供五星級露營體驗，將串連起彰化觀光旅遊發展。

第9道菜「彰化優鮮海陸盤」：縣府打造「彰化優鮮」及「彰化健康豬」專屬品牌，與小三美日、中華郵政i郵購、東森購物等電商合作打開縣內農特產品網路銷售通路，樹立品牌形象，創造三贏。

第10道菜是「產業輔導拚轉型」：因應5G時代及高齡化社會，協助縣內傳統產業轉型及技術升級，推動SBIR、圓夢貸款、地方創生，今年共有72家回彰化投資，投資金額482億元，並輔導未登記工廠合法經營，核准件數全國第一。

第11道菜「防洪治水順暢排」：彰化縣第三座鹿港福興水資源回收中心於日前啟用，將淨化鹿港溪及處理鹿港地區生活污水，改善水環境，同時推動11條重大排水計畫及13件雨水下水道改善工程，建置智慧防汛網。

第12道菜「文資活化風華露」：積極活化文化資產及歷史老屋，這兩年來，鹿港鶴棲別墅轉型為工藝展覽館，南郭宿舍群、和興派出所宿舍群及46處歷史老屋陸續由青年參與文創經營，讓歷史文化不斷傳承並打造彰化新亮點。

▲彰化縣長王惠美就職2周年。（圖／記者唐詠絮攝）

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