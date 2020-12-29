辣熟女運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶...交男友不敢脫急求醫

▲台中一位辣熟女，運動內衣一穿就10年，造成D奶下垂成八字奶驚求醫。（示意圖／pixabay）



記者游瓊華／台中報導

台中一名40歲王姓熟女身材火辣有D罩杯，平時熱愛運動，為了方便愛穿無鋼圈束縛感的運動型內衣，而且一穿就是10年，未料竟造成胸部「走山」下垂還外擴，儼然成為「八字奶」，因女子遇到心儀對象，擔心男方被嚇跑，趕緊到中醫診所求救，經過針灸、中藥調理及運動，才重現堅挺雙峰。

蓮樺中醫診所中醫師蔡惠君指出，許多人都喜歡穿運動內衣，或是無鋼圈內衣，認為這樣才無束縛感，但乳房是柔軟的脂肪組織組成，可靠鋼圈胸罩的塑型、布料的支撐來穩定胸部、維持體態，長期不穿機能型內衣，時間一久，即使是沒有生產哺乳過的婦女，胸部也會外擴走山。

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門診也曾遇過另一名魏姓已婚婦女擁有E罩杯，但因先生喜歡性感可愛型的胸罩，魏女也長年穿戴半罩式、有水餃墊胸罩，一穿就是8年，同樣發生胸部下垂、外擴向她求助。

蔡惠君說明，中醫可透過調理婦科、脾胃，補益腎氣加上針灸，提升女性胸部；另可透過2招美胸運動，第一招為雙手在胸前合十互推，感覺胸大肌往內擠，第二招為二手手指交叉，然後踮腳尖上舉外翻，這二個動作每次維持20到30秒，可做3到4組。但最根本之道，還是應選擇適合自己內衣，活動及平日上班最好穿戴有鋼圈、側收強、寬底圍、寬肩帶的「全罩式」胸罩。

▲蓮樺中醫診所中醫師蔡惠君教導大家美胸運動。（圖／記者游瓊華攝）



▲蓮樺中醫診所中醫師蔡惠君教導大家美胸運動。（圖／記者游瓊華攝）

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