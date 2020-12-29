人夫外遇一次就中！小三抱嬰上門吵架才曝光　正宮獲賠60萬

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓女子不滿洪姓丈夫（現已離婚）外遇，和周姓小三上一次摩鐵就「鬧出人命」，間接導致夫妻倆感情破裂，最終離婚收場，加上釋憲之後通姦罪已經失去效力，她越想越不甘心，這才決定對小三提告求償60萬元，並在日前獲得屏東地院法官裁准。

▲洪男與周女發生婚外情，兩人還在摩鐵發生一次性行為。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

陳女在判決書中主張，和洪男是在2008年1月間結婚，婚後育有兩名未成年子女，哪知道丈夫在2018年間外遇，與周女在屏東縣某摩鐵發生一次性行為，竟然就讓女方懷孕了，同年12月孩子出生，她卻直到隔年3月才知道這件事，「是她（周女）抱著孩子來家裡和丈夫吵架，我才知道外遇的事。」

陳女坦言，事後雖然有提出刑事告訴，但釋憲之後通姦罪已經失去效力，今年6月法院裁定免訴確定，她為了這件事與丈夫鬧到離婚，一想到原本幸福美滿的家庭就這樣破碎了，越想越不甘心，因此決定向周女提告求償60萬元。

屏東地院法官認為，周女經過合法通知並未到庭，也沒有提出任何書狀聲明，視同自認上述指控屬實，考量到陳女失去兩個孩子的扶養權，目前為了準備考取證照而待業中，家庭生活破碎已無法復原，雙方也沒有達成和解，依法求償60萬元核屬正當，應予准許，全案仍可上訴。