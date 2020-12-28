我將永遠守護這片天空…殉職飛官朱冠甍演唱《後山的思念》MV曝

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

年僅29歲的飛官朱冠甍日前駕駛F-5E戰機執行任務，不料卻發生意外殉職，留下剛滿1歲的女兒、以及愛情長跑11年的愛妻。臉書粉絲專頁《流氓藥師-劉信和》，27日PO出一段近5分鐘的MV，由朱冠甍作詞、作曲及演唱的《後山的思念》，MV畫面有許多朱冠甍唱歌、工作畫面，配上他滄桑又渾厚的嗓音，惹哭不少網友。

▲後山的思念-朱冠甍MV片段。（圖／翻攝《流氓藥師 劉信和》粉專）

▲MV片段中不少朱冠甍身影。（圖／翻攝《流氓藥師 劉信和》粉專）

空軍第七聯隊10月29日上午7時29分執行任務，上尉飛官朱冠甍駕駛F-5E戰機升空起飛，不料才短短不到2分鐘，右側發動機便失效，朱冠甍雖然緊急跳傘逃生，但仍因頭部受到重創導致顱內出血，事後送醫搶救仍宣告不治，英勇殉職。臉書粉絲專頁《流氓藥師-劉信和》，27日PO出一段近5分鐘的MV，主角就是上尉飛官朱冠甍，劉信和說：「我希望，朱冠甍守護的天空底下的所有人，都能夠聽見他的歌聲，他的思念，他用生命捍衛的這片家園」

▲後山的思念-朱冠甍MV片段。（圖／翻攝《流氓藥師 劉信和》粉專）

這首由朱冠甍作詞、作曲及演唱的《後山的思念》，MV畫面有許多朱冠甍唱歌、工作畫面，更有以東海岸阿美族的傳統所辦的告別式，朱冠甍的朋友、家屬在海岸上一起送他一路好走，向他告別，片頭寫下：「我是朱冠甍，這是我的歌，獻給我的朋友，我的家人，我的國家…」，配上他滄桑又渾厚的嗓音，惹哭不少網友，最後更寫下：「我將永遠守護這片天空…」，此影片短短發表不到16個小時，就已經被分享248次，網友紛紛留言「真的很不捨」、「不是你的告別式 是告別紀念日」、「痛失英才 一路好走」

時間對我們來說完全沒用！