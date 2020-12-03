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朱冠甍殉職Day 32！1歲女兒開口喊「巴爸」…妻一句如果惹人爆淚

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▲▼殉職飛官朱冠甍與1歲的女兒以巴。（圖／翻攝朱冠甍IG）

▲殉職飛官朱冠甍與1歲的女兒以巴。（圖／翻攝朱冠甍IG）

記者莊智勝／台北報導

年僅29歲的飛官朱冠甍日前駕駛F-5E戰機執行任務，不料卻發生意外殉職，留下剛滿1歲的女兒、以及愛情長跑11年的愛妻。朱妻11月29日在IG寫下女兒「以巴」的成長紀錄，「她最近偶爾也會巴爸巴爸地叫，如果，如果你也在就好了……。」

空軍第七聯隊10月29日上午7時29分執行任務，上尉飛官朱冠甍駕駛F-5E戰機升空起飛，不料才短短不到2分鐘，右側發動機便失效，朱冠甍雖然緊急跳傘逃生，但仍因頭部受到重創導致顱內出血，事後送醫搶救仍宣告不治，英勇殉職。

在朱冠甍離開後，妻子時常在IG貼出朱冠甍生前抱著1歲女兒「以巴」的父女合影悼念丈夫。在朱冠甍離開的第25天，朱妻PO文表示，當天帶著丈夫的骨灰來到他最愛的那片海，天空很藍，陽光很暖，「手裡捧著你的骨灰，在將你撒向大海前，還是要再一次告訴你，我們愛你，每天每天，都還是很用力地在想妳。」

▲▼朱冠甍。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）

▲朱冠甍走後，留下了愛情長跑11年的妻子，與1歲的女兒以巴。（圖／翻攝朱冠甍IG）

11月29日，是朱冠甍離世的第32天，妻子在IG貼出朱冠甍生前溫柔彈著吉他、與女兒「以巴」合唱《twinkle twinkle》的影片，「我們的以巴1歲2個月又7天，頭髮還是一樣少得可憐，走路走得還不錯，只是最近喜歡人家抱，喜歡、想要的時候會說『要』，點點頭、眨眨眼，還會很浮誇又三八地摀著嘴笑，不喜歡的時候說『不要』，再附贈一個尷尬又不失禮貌地微笑。阿北教了好久終於會較『阿北』了，雖然偶爾還是叫成『阿比』？問她要不要吃米餅的時候會說『一個』，但實際上是吃了好幾個；聽到twinkle twinkle的時候會跟著唱，雖然聽不懂，但姑且就假裝她是跟著一起唱吧！」

「還有好多好多說不完的以巴！」在文章的最後，妻子向朱冠甍說，「我們的以巴真的很乖，也真的好好笑。對了，她最近偶爾也會巴爸巴爸地叫，如果，如果你也在就好了……，什麼時候再一起唱歌呢，把拔？」

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▼朱冠甍對女兒疼愛有加，還會溫柔地彈著吉他，與以巴合唱《twinkle twinkle》。（圖／翻攝朱冠甍IG）

▲▼朱冠甍。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）

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