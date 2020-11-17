國防部貼「朱冠甍彈吉他」手繪圖：你的歌曲空軍弟兄會傳承下去

▲朱冠甍手繪圖。（圖／國防部發言人臉書、虎團）

記者蕭羽耘／台北報導

空軍台東志航基地10月29日清晨發生戰鬥機墜海事故，造成29歲飛官朱冠甍不幸殉職。國防部發言人17日在臉書貼出一張，朱冠甍彈著吉他，背景是國旗的手繪圖，並寫下「冠甍你的歌曲，你的志願，空軍的弟兄會替你傳承下去。」

今天是殉職飛官朱冠甍的公祭，國防部發言人在臉書表示，三軍統帥、總統蔡英文前往台東親頒褒揚令，並致祭及慰問遺屬，表彰殉職烈士朱冠甍中校對國家的犧牲與奉獻。

國防部發言人說，冠甍從小就立志要當飛行員，朝向目標不斷努力，即便經歷艱辛的磨練，仍然堅持理想，終於成功圓夢，加入守護國家的行列，他的離開不僅是國軍的損失，也是國家的損失，謝謝他盡忠職守，守護國家安全。

國防部發言人表示，「雖然現在冠甍不在我們的身邊了，但他的精神與信念不會離開我們，中華民國國軍為了守護國家安全，不怕苦、不怕難，只有把悲傷化為力量，繼續堅守崗位，這才是懷念冠甍最好的方式。」

文章最後引用《藍天》歌詞，「我想抓住藍天，所有夢想盡在眼前，背負多少的願，堅定我的信念，我想要抓住藍天，穿越千山和萬水，用盡生命的一切，守護青天白日的家園。」國防部發言人說，冠甍你的歌曲，你的志願，空軍的弟兄會替你傳承下去！