F-16飛官失聯7天！海面搜尋今結束…國軍派2船、316兵力持續打撈

▲花蓮F-16失聯，國防部出動多艘軍艦搜索。（圖／記者陳煥丞攝）

記者徐愷昕／台北報導

空軍花蓮基地第26作戰隊上校隊長蔣正志17日晚間駕駛F-16戰機夜航，卻於2分鐘後光點消失，失聯至今7天仍未尋獲。行政院國家搜救指揮中心因搜尋已逾72小時，21日停止協搜後，海巡署艦艇支援海面搜尋也在今（24）日結束，目前國防部已委託民間「奧黛麗絲」號打撈船及科技部海洋研究中心「微風1號」繼續偵測及打撈。對此，空軍司令部發出聲明表示，目前搜救總兵力計空中兵力47批47架次、海上兵力81艘及陸上兵力73車316員，絕不會放棄任何一絲希望。

空軍上校飛官蔣正志隸屬空軍花蓮基地第26作戰隊，17日晚間6點05分從花蓮基地出發，駕駛F-16戰機起飛，短短2分鐘後從雷達上的光點消失，消失地點位在花蓮機場東北面8浬海域，國軍獲悉後立刻出動搜救，但至今已7天卻仍未尋獲，而海巡署艦艇原則支援海面搜尋也截至今（24）日為止，目前國防部已委託民間「奧黛麗絲」號打撈船及科技部海洋研究中心「微風1號」科研船執行戰機黑盒子偵測及打撈作業。

空軍司令部今（24）日表示，本軍「1117專案」搜救行動，確依國防部指導及既定計畫，本日空中派遣P-3C型機乙批乙架次及海軍紀德與濟陽級艦、海巡署巡邏艦等共計6艘，於標定區域執行海底金屬探測及訊號偵蒐作業。截至目前搜救總兵力計空中兵力47批47架次、海上兵力81艘及陸上兵力73車316員，後續將持續整合所有資源全力投入，絕不放棄搜救。

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