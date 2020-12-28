蘇貞昌：我被罵狗官　「沉住氣」讓台灣防疫被世界肯定

記者陶本和／台北報導

監察院長陳菊28日率監察委員赴行政院，進行109年巡察工作。行政院長蘇貞昌則在會中細數過去一年的施政與防疫表現，談及過去在嚴查非洲豬瘟、禁止口罩出口時，他被罵酷吏、狗官、沒人性，行政團隊忍著被罵、沉住氣，今天防疫成功、紓困有效、經濟更好，是台灣模式被世界所肯定。

▲蘇貞昌出席「監察院109年巡察行政院會議」，細數他上任後的各項政績。（圖／記者呂佳賢攝）



陳菊上任監察院長後，今天首次率領所有監察委員赴行政院進行巡察作業。她說，行政團隊的努力，讓台灣在全球新冠肺炎持續嚴峻的時候，台灣還能正常生活、工作，這要歸功於行政團隊快速應對，在各項措施也超前部署，防止疫情擴散。

陳菊說，今年8月人權委員會成立，監察院也開始肩負起人權保障、推動的重任，這顯示台灣重視人權，會朝「人權立國」的目標來邁進。

接著，蘇貞昌也向所有監察委員提出過去這段時間的施政報告，他坦言，當全世界疫情已經有8000萬人確診，超過176萬人死亡的此刻，全世界許多國家鎖國、宵禁、停課，甚至禁止6人以上的集會，台灣人可以正常生活，兩院可以一起開會，台灣真是亂世中的福地。

蘇貞昌表示，時代雜誌的封面，把2020年打了一個大叉叉，說是史上最糟糕的一年，「過去一年，我們也實在有夠辛苦，不但國人辛苦，行政機關也都相當辛苦」。

蘇貞昌指出，行政團隊在很多重大危機來臨時，必須洞燭先機，必須超前部署，在能見度不足、資訊不明、前程不知、條件不成熟下，必須做決定，行政院在關鍵時刻做出艱難決定，往往也是要付出代價的。

蘇貞昌說，去年12月31日，判斷中國大陸不可信，武漢肺炎也非常奇怪，所以去年12月31日，台灣是全世界第一個登上武漢班機進行採檢的國家，當時總統蔡英文是要競選連任，如果只關心自己的候選人，一定不會管這些，但蔡英文答應行政院的決定，直接登上班機檢疫。

蘇貞昌表示，現在看起來會以為很高明，但當時要做這個決定要面對很多的壓力，中國方面會認為是歧視，認為是要破壞兩岸關係的。

▼蘇貞昌出席「監察院109年巡察行政院會議」。（圖／記者呂佳賢攝）



蘇貞昌接著說，大家還記得當時要求大家戴上口罩，但台灣從中國進口4億片，台灣生產量一天只有188萬片，因此當下就決定，口罩是「戰略物資」，因此馬上下令「禁止出口」。他說，當時就被罵是狗官，被罵沒有人性，但當時堅持住、忍著被罵，在國人配合，以及快速生產下，台灣40天內就讓機器增加，從原來每天188萬片，增加到一天生產2000萬片，台灣人不但可以有口罩，還可以幫助國外。

蘇貞昌說，當時有人還主張要把口罩送給中國大陸，也有廠商後來被檢察官調查發現，他就是要從中國進口爛材料，有意讓台灣口罩國家隊崩盤，現在事證都已經明白了，這些就是別有用心。

至於三倍券的政策，蘇貞昌說，當時也被質疑為什麼要印三倍券，花那麼多錢，但是時間證明，日本發10萬元日幣給每一位國人，結果卻是銀行存款增加，消費卻萎縮3成；而台灣發行三倍券後，台灣才2300萬人口，領券的卻有98%，這是全世界絕無僅有的，國民參與率這麼高的政策。

蘇貞昌表示，當時有人說要發現金，但跟日本一比較就知道，我們有沉住氣，一直到7月發行，今年8月到11月，餐飲、批發、零售業等，都創下歷年最高的營業額，且是六年來最好。

此外，面對中美貿易大戰，蘇貞昌表示，台灣在蔡英文領導下，藉著這個機會推出「台商回台專案」，到目前可以看到，所有台商大舉回台，已經有1兆1000多億回台，而實際到位的已經有6200多億。

蘇貞昌表示，以前都會說台灣的錢都跑出去，但現在立法院已經通過境外資金匯回專法，現在海外匯回資金已經有2200多億，這些都要感謝立法院即時運作；而從數據上也可以證明，這段期間台灣出口值、外銷訂單、股市都創下最高表現，而台灣經濟成長率更穩居四小龍第一，是極少數經濟正成長國家，更是已開發國家中，唯一正成長的國家。