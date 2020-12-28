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以為是制服！買「爆款外套」送兒卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

▲▼外套大撞衫。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這款外套太多人買，穿出去容易撞衫。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

越接近跨年夜氣溫越來越冷，大家都已經穿上厚外套保暖，有一款去年大熱賣的衝鋒外套今年再度捲土重來。一名爸爸抱怨，兒子前幾天翻開衣櫃找出這款外套來穿，出門才發現，撞衫頻率高到自己都覺得很不好意思，「我差點以為是制服咧！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，這款知名品牌的衝鋒外套「實在是撞衫撞到台北去了！」去年正夯的時候買了一件送兒子，前幾天變冷的時候拿出來穿，「結果兒子說…在學校上課時穿就看到一堆人穿」，而且大家幾乎都買同個花色，導致放眼望去所有人都宛如複製人，他自己都忍不住笑問，「這款去年是賣太好是吧？」

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▲▼外套大撞衫。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲幾乎快成為國民外套。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文曝光一天就近9000人按讚，網友也覺得有同感，而且這款無論大人或是小孩穿都很容易撞衫，「是今年的爆款哈哈」、「撞到馬祖來了～我也一件」、「跟極度乾燥一樣啊，之前我也以為是哪家大公司的制服」、「靠我今天也是穿這件」、「記得一個真理，撞衫不可怕，誰醜誰尷尬。」

據了解，這種輕便版的保暖外套是近幾年才流行起來，原本台灣人冬天最愛穿的就是羽絨衣，本站曾報導《台灣國民外套「羽絨衣」..滿街米其林！　網：台北人2X度也穿》，羽絨衣最讓人受不了的就是厚重外型，還有人觀察到台北人穿羽絨衣的頻率比中南部更高，但穿著整身蓬鬆羽絨不僅影響穿搭也不方便行動，所以近幾年比較流行SuperDry極度乾燥、The North Face這類較輕便的機能外套。

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