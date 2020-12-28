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神鬼兄弟連開24家「假新光公司」　坑大陸台商、高官手法曝

邱忠義（箭頭處）近年在中國十分活躍，連地方政府也誤信他是新光集團的代表。（讀者提供）

▲邱忠義（箭頭處）近年在中國十分活躍，連地方政府也誤信他是新光集團的代表。

圖文／鏡週刊

新光集團出現山寨版！1對台籍邱姓兄弟檔，在中國成立新光台成、新光亞洲等24家公司，宣稱是台灣新光集團的子公司，並以投資、招商等名義，向台商吸金、詐騙，由於他們的名片與辦公室的企業標誌，都和正牌新光集團一模一樣，不僅台商信以為真，就連中國地方政府也被騙得團團轉。1名損失慘重的受害台商，前陣子返台向新光集團查證，才知道自己受騙上當。

中國江蘇省台辦官網，日前發布一則新聞，內容為：「台灣新光國際上海新光恒鎔資產管理公司董事長邱忠義一行，赴廣陵新城考察並舉行座談會，廣陵區人大主任趙長松、副區長葉浩及廣陵區台辦、廣陵新城等單位負責人陪同。」新聞並提及，該公司為台灣5大集團之一的新光集團子公司，且已進軍北京、上海、重慶、蘇州、無錫等地。

邱忠義（左）以新光台成董事長名義，與中國官員（右）簽訂投資合約。（讀者提供）
邱姓兄弟在中國成立24家以新光為名的公司，藉此向台商吸金、詐騙。（讀者提供）

不過，本刊調查，新光集團的關係企業，並無「上海新光恒鎔資產管理公司」，負責人邱忠義也遭爆料，與弟弟邱忠信在中國成立24家以新光為名的山寨版公司，近年打著新光集團中國子公司負責人的名號，大肆招攬台商投資。一名遭詐騙數千萬元的王姓台商，向正牌新光集團查證，才知道自己中了圈套。

在中國經商二十多年的王姓台商遭山寨新光集團詐騙，損失慘重。
新光集團的商標近年已在中國註冊，但仍遭不肖人士冒用。

山寨新光集團成員利用台商協會名單主動拜訪台商，由於他們的辦公室懸掛新光的企業標誌，所有公司的名稱又都以新光開頭，且公司營業執照上也顯示人民幣數百萬至5,000萬元不等的資本額，讓受害的台商深信不疑。此外，集團也有配合的律師事務所，專門負責簽訂投資合約。

兄弟檔的弟弟邱忠信，涉嫌以新光集團名義，在中國大規模行騙。（讀者提供）
邱姓兄弟被控以打消呆帳為由，要台商簽下300萬美元的借款合約。（讀者提供）

雖然不少台商後來發現被騙，但因這些山寨公司每隔一段時間就會搬遷、變更董事會成員，受害人即使在當地提出告訴，也拿不回半毛錢，還得負擔訴訟費用，只有少數受害人透過管道找到邱姓兄弟檔，最後頂多也只拿回受騙金額的1、2成。另一方面，多數台商礙於顏面或信用狀況，被騙後不敢聲張，只能自認倒楣，讓邱姓兄弟得以持續用同樣的手法招搖撞騙。


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