直銷大亨人間蒸發！「嘴砲一句」遭水電工虐殺　日曆留關鍵數字

圖文／鏡週刊

19年前，基隆1名闕姓水電工前往邱姓直銷大亨家中修繕時，持刀將對方殺害，並找來智能障礙的弟弟協助棄屍。警方獲報後，根據死者家中日曆上的1組手寫電話號碼，循線查出闕男涉有重嫌，並在闕家旁的倉庫搜出染血證物，闕男才俯首認罪，但闕男辯稱是因邱笑他性無能，才會一時氣憤失手殺人，並且不願供出棄屍地點，警方最後靠著闕弟帶路，終於在死者頭七當天，順利尋獲屍體。

2001年5月22日，一名婦人神色緊張地到警局報案，指稱長年獨居基隆的邱姓丈夫失聯多日，她上門尋夫，發現地板有擦拭的痕跡，就連家中的除濕機也不翼而飛，種種異象兜在一塊，讓她直覺不對勁。

警方到場勘驗，發現到處都有噴濺的血跡，經調閱大樓監視錄像帶，認為闕姓水電工人有重嫌。時任基隆市警局第四分局偵查隊長的呂景發說：「我們到闕男家中之後，開門見山告訴他要查命案，一開始他否認5月19日去過邱男住家，後來我們出示畫面，他才改口說自己記錯了，承認當天有去修水電。訪查過程中，他坐在沙發看電視，神情自若，後來同仁在他家旁邊的小倉庫裡，發現邱家遺失的除濕機，上面還有一些噴濺的血點，比對化驗後，確定就是邱男的血液。」

闕男起初辯稱，除濕機是因邱男汰換舊機，才會送他，還強調收到時，上面已布滿血點，矢口否認殺人。後來，闕妻透露丈夫曾帶她到台北市內湖某當舖典當邱的勞力士手錶，闕才俯首認罪，但強調邱男譏諷他性無能，兩人發生爭執，才會一時失手殺了邱男。

呂景發提到：「闕男雖坦承殺人，但是對於屍體下落卻不吐實，胡亂供稱將屍體丟棄在基隆大武崙附近的子母垃圾車中，我們遍尋不著，一度打算關閉垃圾場3天，進行地毯式搜索，但總覺得闕根本在胡扯，因此作罷。後來，一名同仁突然想起，監視器畫面中身材瘦小的同夥，與闕的弟弟身形相似，認為他知道內情，於是將他帶回警局偵訊。」

不過，闕男的弟弟是重度智能障礙者，對於警方的問話一知半解，表達能力也非常不好，偵訊一度毫無進展，直到他聽見警方提到「阿伯」2字，才說出關鍵字句，讓警方順利尋獲屍體，宣布破案。



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