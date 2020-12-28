2021 Garmin Run雷家三姊妹配速領軍　女神雷艾美分享科學化訓練

▲2021 Garmin Run亞洲系列賽台北開跑，200多位跑友熱血展開團練備戰，最美配速員雷艾美也到場助陣，配戴Garmin手錶跑步訓練超過5年的她，現場大方分享訓練技巧，為大夥兒加油打氣。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

Garmin首度舉辦2021 Garmin Run亞洲系列賽，首站就在台北，期待在新的一年解鎖完賽成就或寫下個人新紀錄的200多位跑友，熱血展開團練備戰，「當大家周末都還在睡覺的時候，我們的跑者竟然可以爬起來健身運動，我真的覺得超強的，我們會越來越強，我們3月7號見！」將於Garmin Run賽事中擔任11K配速員的路跑女神雷艾美也到場助陣，配戴Garmin手錶跑步訓練超過5年的她，現場大方分享訓練技巧，為大夥兒加油打氣。



▲路跑女神雷艾美現身Garmin Run團練助跑者配速備戰。（圖／記者劉亮亨攝，以下同）

另外，路跑經驗已有10多年的雷艾美，也不忘給參賽者們訓練建議，「初階跑者，你們的心肺跟肌力可以分開練、循序漸進慢慢練」，她呼籲運動新手初期應以培養運動習慣為重點，記錄個人運動數據與身體狀態，設定目標、逐步進步，不以求快、與他人比較為目標；而對於邁入進階班的跑者，她則強調善用個人運動數據蒐集及分析，深入了解自己的跑步動態與生理表現，時時調整自己的訓練計畫，並於訓練後好好放鬆、給肌肉時間恢復才能再訓練，循序漸進增加強度。



▲雷艾美習慣配戴Garmin手錶，以科學化數據分析訓練方向 。



雷艾美也補充說道，隨運動時長與運動量增加，更講究科學化數據幫助自己分析訓練方向，看見進步的過程。「跑完之後可以看到你的心率變化、配速和距離，它還有一個Recovery(預估訓練恢復)的時間，會幫你計算出你的修復時間要多少，都還滿精準的！」像是Garmin手錶可輔助記錄跑者所需的關鍵運動數據，能幫助訓練更精準且有效率。



▲Garmin Run賽前團練由Garmin教練帶領，針對不同程度跑者提供專業意見。

Garmin Run 帶領大家一同From Zero to Hero跑出傳奇，為了幫助跑友解鎖完賽成就、寫下個人新紀錄，特別規劃完整密集的賽前團練，由專業的Garmin 教練及Garmin配速員帶領，並透過Garmin開創的跑步科學，針對不同程度跑者提供科學化的訓練建議。Garmin教練蔡孟儒建議21K高階跑者，規劃一個至少要12週、包含有氧跑、節奏跑和肌力訓練的計畫，搭配Garmin手錶的訓練效果、訓練負荷和跑步動態等運動數據指標，更能預防運動傷害、有效提升運動表現，一步一步有系統地完成賽前準備。



▲Garmin可輔助記錄跑者所需的關鍵運動數據，幫助訓練更有效率達成目標。

而針對6K和11K的初中階跑者，Garmin教練徐仲廷認為「應先以訓練完成時間為主」，可以利用Garmin線上課程，下載APP結合手錶做自主訓練，量化訓練過程和結果並回饋給教練，隨時調整個人專屬訓練計畫；Garmin教練Sheng則表示，「我們可以看『壓力』指數，它是透過心跳變異率去換算的，假如今天的壓力指數是偏高的，代表我們身理或心理上是很疲勞的狀況，這樣子去做訓練的話，我們的訓練量就要減低。」



▲跑者可視「壓力」指數，自行調整訓練量。

Garmin全方位的跑步科學數據和健康監測，為配戴者提供科學化分析，更能隨時掌握自身狀態，進而提升訓練成效。Garmin在全球各大指標路跑賽事常有超過九成的覆蓋率，是不少跑者穩定進步、達成最佳表現的貼身教練。「因為它有GPS功能，可以記錄我的軌跡、速度跟時間，回去之後就可以看一下自己表現的狀況」資深跑者Milly透露，她都會照著Garmin錶裡「我的訓練」建議做課表；另一位跑者小花則笑說，「這次目標就是超越自己，所以會用Garmin手錶做紀錄，幫自己調配一下速度。」



▲Garmin Run將智慧腕錶結合科技賽道，為跑者帶來新穎的科技路跑體驗。

2021 Garmin Run將Garmin智慧腕錶結合科技賽道，在賽事期間記錄每一刻，將為跑者帶來新穎的科技路跑體驗，帶領大家一同From Zero to Hero跑出傳奇完成挑戰。