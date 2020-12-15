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Apple Watch快更新！「心適能」新功能預測死亡風險　24小時監控

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快更新Apple Watch！「心適能」新功能。（圖／翻攝蘋果官網）

▲心適能分級落入低範圍時，就會收到Apple Watch的通知。（圖／翻攝蘋果官網）

記者陳俊宏／綜合報導

蘋果（Apple）今天（15日）推出Apple Watch「watchOS 7.2」更新版本，除了原本已預告的「心電圖」功能正式上路外，還加入「心適能通知功能」，可以監控心適能並予以分級，對整體健康進行強有力的預測。蘋果表示，研究表明和吸菸、糖尿病、高血壓等常見危險因素相比，心適能更能預測死亡風險。

蘋果介紹，藉由 iOS 14.3和watchOS 7.2，Apple Watch使用者現在可以在iPhone上的「健康」app中，查看自己的心適能分類，並在分級落入低範圍時，收到Apple Watch的通知。

蘋果說，這項隨著watchOS 7推出的突破性技術，讓Apple Watch得以輕鬆測量低心適能，就從今天起，心適能通知可賦予使用者更多活動動力，獲得長期健康的顯著效益。

蘋果解釋，心肺適能是以最大攝氧量（VO2 max）為衡量基準，是指運動時身體所能消耗利用的最大氧氣量，可以透過運動鍛鍊來提升；Apple Watch已能估算出劇烈的戶外散步、跑步或健行時的平均最大攝氧量，和更高的最大攝氧量水平，許多路跑者和其他運動員會監測這些資料來提高運動表現。

▼watchOS 7能讓Apple Watch在使用者全天行走時進行心適能測量。（圖／翻攝蘋果官網）

快更新Apple Watch！「心適能」新功能。（圖／翻攝蘋果官網）

蘋果表示，現在藉由watchOS 7的協助，Apple Watch能使用多個感測器，包括光學心率感測器、GPS和加速度計，估算出較低的心適能水平；這一點意義重大，因為要直接測量最大攝氧量，通常需要使用大多數人不容易取得的專業設備，並進行嚴格的臨床檢測才能獲得。

蘋果指出，watchOS 7還能讓Apple Watch在使用者全天行走時，進行心適能測量，不論使用者是否追蹤鍛鍊成果；透過這項創新功能，Apple Watch能為低心適能使用者更好地測量其最大攝氧量，因為這些使用者可能不會進行高強度的鍛鍊。

透過iOS 14.3和watchOS 7.2，Apple Watch使用者可以在iPhone上的「健康」app 中造訪「心適能」類別，依據出自Fitness Registry and Importance of Exercise National Database的FRIEND資料，查看自己的心適能水平與相同年齡階層與性別的人群相比，是屬於高水平、高於平均、低於平均或低水平；使用者還可以查看自己過去一周、一個月或一年間心適能水平的變化。

▼蘋果推出Apple Watch「watchOS 7.2」更新版本。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼蘋果,手錶,apple Watch Series5（圖／記者劉維榛攝）

當使用者的心適能水平落在低範圍時，會在Apple Watch上收到通知，並提供與時俱進提高心適能水平的指導，以及與醫生交談的指導。Apple Watch使用者可以前往iPhone上的「健康」app來設定心適能分類功能，並開啟心適能通知。

蘋果說，美國心臟學會在2016年的一份科學聲明表示，低心適能與日後出現重大健康問題（如心臟病、高血壓和肥胖）的高風險的關聯性日益增長；研究甚至表明，和吸菸、糖尿病、高血壓等常見危險因素相比，心適能更能預測死亡風險。

蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）表示，越來越多的人認為心適能是整體健康的有力預測指標，而隨著watchOS 7的更新，讓更多的人可以更容易地取得心適能資料；使用種種先進的感測器，Apple Watch現在將之前只能在診所進行的低心適能水平估算，直接帶到使用者的手腕上，讓人們可以更了解要如何透過日常活動來改善自己的長期健康。

美國心臟協會執行長布朗（Nancy Brown）指出，美國心臟協會的科學研究認為，低心肺適能水平和心血管疾病與總死亡率的高風險息息相關；美國心臟協會致力幫助所有人能平等地實現更長久、更健康的生活，他們相信新興的技術解決方案能賦予個人管理自己健康的能力。

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