西門町吊嘎辣妹舉牌找乾爹　疑酒吧call客噱頭...警：別私加賴

記者張君豪／台北報導

北市西門町行人徒步區及信義威秀香堤大道，26日晚間分別出現兩名身材火辣正妹坐在地上，掛著「求找乾爹」的厚紙板上寫著：「不用有錢，陪我喝酒就好，我沒喝醉不能倒」兩女啟事內容如出一轍，她們留Line也一晚爆滿。萬華警方證實26日晚間9點多有接獲民眾報案「有女子需要協助」，但派員到場詢問，該女就立刻在友人陪同下離開，並未向警方說明「求找乾爹」原因。

▲西門又見街頭徵友，吊嘎妹坐地上找乾爹。（圖／翻攝臉書）

昨晚一名身穿吊帶背心的巨乳正妹，坐在西門行人徒步區時，引發大批逛街民眾圍觀，民眾報警聲稱有女子需要協助，轄區西門町派出所立即派員到場關心。據了解，警員到場後先是詢問正妹是否需要協助，但正妹表示不用，這時正妹旁邊有一名自稱是她朋友的女子，不久後便將該女帶離。

警方表示，因辣妹紙板上啟示，通篇內容並未提及性交易、包養等違法字眼，並無觸法之虞；警員私下透露，研判應為酒吧、酒店的call客的促銷商業廣告手法，呼籲民眾切莫私自加賴接受邀約，以免衍生消費糾紛或遭詐騙金錢。

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