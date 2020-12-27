西門馬尾妹「舉牌徵乾爹」　加LINE實測曝光！網揭背後暗黑真相

▲馬尾妹街頭徵乾爹？（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

台北西門町商圈近日成了徵友天堂，先是有蘿莉塔妹舉牌「徵男友」登上媒體版面，近日又出現穿著清涼的馬尾妹「求找乾爹」，大方程度吸引路人駐足拍照。不過有網友爆料，在北市其他商圈也見到類似手法，同樣是正妹舉牌，內容一字不差，懷疑背後有詐；記者試圖加LINE求證，不過系統顯示好友已達上限。

昨（26）日不少網友在西門町撞見馬尾妹舉牌妹，大剌剌在紙板上表明要徵乾爹，條件則相當耐人尋味，本質上只有1項就是喝酒，「不用有錢，陪我喝酒就好，酒量要好，我沒喝醉不能倒。」最後附上LINE帳號和和浪漫標語「希望你是我夜晚的星星」。

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▲相同的看板在北市街頭出現多次，不少網友質疑這是業者的行銷手法。（圖／翻攝爆廢公社）

不過也有網友爆料，在北市信義區等不同商圈都能遇到舉著一模一樣牌子的正妹群，懷疑案情不單純，「酒店廣告嗎」、「LINE都一樣同一個集團啦」、「有人有留酒店的超長帳單圖支援一下嗎」、「業配啦，這樣才能放火」、「真的，看賴ID就知道很明顯」、「同一個牌子同一個LINE的ID我已經看到3個不同的女生了」。

記者試圖加LINE和馬尾妹求證，不過畫面顯示「由於本帳號可加入的好友人數受到限制，無法再新增更多好友。」根據LINE官方公布的說明，LINE個人帳號好友的人數上限為5000人，好友達上限後就無法再加，唯一解決辦法就是刪除部分朋友，也顯示了舉牌宣傳確實有不錯的成果。

▲目前LINE的好友上限為5000人。（圖／記者黃君瀚攝）