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疫苗冷鏈需求增　「中國製造」冰箱出口成長三成

▲▼注射劑，疫苗示意圖。（圖／CFP）

▲疫苗極低溫保存的特性，帶動大陸冰箱出口。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸控制疫情見成效，隨著官方推動復產復工，相關出口數據節節攀升。像是冰箱產業，得益於民眾以囤貨減少出門次數以及疫苗冷鏈需求，今年1至10月累計出口5601萬台冰箱，高於去年全年的出口量，成長28.3%。

《中國紀檢監察報》近日直擊本土廠商海爾智家的冰箱生產車間，各類冰箱從生產線上整裝待發，每天，冰箱從這裡下線後，就運往美國、俄羅斯、歐洲、東南亞等60多個國家和地區。

報導整理冰箱訂單暴增的原因，首先是海外疫情持續蔓延，外國工廠供應鏈遭受挑戰，讓全球冰箱訂單向中國集中。此外，由於海外疫情持續蔓延，居家隔離的民眾囤貨意願上升，帶動大型冰箱需求上升。

據大陸國家海關總署統計，今年1至10月，中國冰箱累計出口5601萬台，高於2019年全年冰箱出口量，成長28.3%。今年3月起，中國冰箱出口數量和金額連續8個月實現正成長，冰箱企業訂單火爆，隨著海外疫苗投入使用，冷鏈保障的醫用冰箱更迎來了新一輪的熱銷。

▲▼冰箱，冷凍。（圖／CFP）

▲大陸冰箱出口數量比去年成長近三成。（圖／CFP）

報導提到，多國新冠疫苗研發雖取得進展，昂貴的低溫運輸環節卻成為疫苗投入使用的難題之一，使得專業的醫用冰箱需求上升。像是莫德納公司研發的疫苗必須在零下20度的條件下運輸；輝瑞疫苗需要的冷鏈條件更加苛刻，要求在零下70度儲存。

海爾生物相關負責人指出，公司生產的超低溫儲存冰箱，可以全流程、數位化保障包括疫苗在內的醫用產品安全，「今年前三季度海外市場收入同比增長86.83%。」

另一家生產醫用冰箱的中科美菱低溫科技股份有限公司，半年來也一直加工生產，尤其疫苗需要在超低溫環境下儲存，讓公司決定加開生產線，擴大產能面對爆滿的訂單。

中國家用電器協會秘書長、冰箱專業委員會負責人王雷指出，「海外疫苗的全產業鏈運輸，事實上都是中國企業在大批量提供這些存放疫苗的設備。一方面是市場需求非常大，另一方面是我們確實有能力供給。」

 
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