桃警取締製造噪音的「暗光鳥」　巧合拾獲本尊帶回派出所

▲警方與環保單位取締深夜改裝車製造噪音。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市警方26日深夜聯合桃園市政府環保局，在蘆竹區光明路段共同執行汽機車噪音稽查勤務，其中13輛不合格，由環保局人員當場開出罰單重罰，巧合的是員警在取締這些俗稱「暗光鳥」（晚上不睡覺）噪音製造者後，在路中拾獲1隻受傷的正牌暗光鳥（夜鷺），順手帶回再轉交野鳥協會醫治。

▲警方以機動驅趕明顯噪音車輛至攔檢點「甕中捉鱉」。（圖／蘆竹警分局提供）

蘆竹警分局昨晚出動了近30名警力，對深夜不睡覺的駕駛和騎士進行改造車輛和噪音攔檢，其中部分警力以機動巡邏的方式，將排氣管音量明顯超標的機車，驅趕至攔檢點，「甕中捉鱉」檢測後，總計攔檢27部車輛，再對噪音超標的13部車輛施以重罰。

▲▼警方取締改裝車噪音者，拾獲一隻受傷俗稱暗光鳥的夜鷺。（圖／蘆竹警分局提供）

在昨晚勤務中也出現了一段小插曲，外社派出所長蕭天佑與警員張孝畯，行經海山中街發現了道路中央有一隻野鳥，車輛靠近也不見閃躲，下車查看後才發現是一隻受了傷的夜鷺（一種台灣常見的鳥類，性喜食魚，俗稱暗光鳥）。由於站姿與企鵝十分神似，也曾接獲民眾報案說在南崁溪發現企鵝的烏龍。員警擔心這隻夜鷺會受到往來車輛輾壓，於是帶回派出所照顧，待天亮後通知野鳥協會人員前來帶回治療，痊癒後也將擇日野放。

►美妝版狂讚刷一片好評