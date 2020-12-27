華航載120名倫敦旅客「今晚抵台」！堵變種病毒入侵　祭最嚴防疫

▲先前包機回台時，飛機降落後直接滑行至機棚，由護理人員幫乘客檢疫。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者張靖榕、李宜秦、洪巧藍／綜合報導

英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒株來勢洶洶，今（27日）華航一架載運120名自倫敦返台的班機即將抵達，是英國變種病毒大肆擴散後，單日抵台的最高人數。中央流行疫情指揮中心應變措施除了航班砍半，防疫也採「頂規」，將會把120人送往集中檢疫所，進行14天居家檢疫與7天自主健康管理。

華航CI082班機今天晚上6時15分，將從倫敦飛抵桃園機場。由於新變種病毒株傳播力強70％，防疫措施也須立刻升級，機場公司沿入境動線進行全面消毒，載運旅客的巴士採梅花座，因此車上40個座位將只搭載20人，由6輛防疫巴士分別載送。

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▲英國傳出新冠變種病毒株後疫情更加擴大，不過病毒感染力雖增強70％，卻不會引起更嚴重的症狀。（圖／路透社）

旅客在桃園機場下機後便與其他入境旅客隔離，走專屬通道前往乘車處，再搭乘巴士至集中檢疫所，每人須進行14天的居家檢疫與7天的自主健康管理。

華航表示，CI082 LHR 倫敦-TPE 桃園航班在當地時間26日晚間9時15分（約台北時間清晨5時15分）起飛，並於台北時間27日晚上6時15分抵達。華航與疾管署機場現場人員合作進行對120名旅客的引導，交由疾管署安排集中檢疫；現場的地勤人員均穿戴口罩、隔離衣等全套防護裝備。

華航自起飛前也已採取防疫措施，A350班機原可載運約420人，但基於梅花座等規定，降至一架班機只搭載120人。桃機公司對此表示，120人士目前預報自英返台入境旅客數最高的一次。