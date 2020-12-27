嘉義黃金烏魚子頒獎暨展售　鴻業農漁產、鑫溶獲冠軍

▲嘉義嚴選黃金烏魚子頒獎暨展售 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

109年度嘉義嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉，26日在戀人公園嘉有好市集舉行頒獎展售，縣長翁章梁化身主廚現場示範料理義大利烏魚子麵，限量100份試吃，五至七兩組首獎由嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社獲得、七兩以上組由鑫溶實業股份有限公司奪冠。

嘉義縣是全台最大烏魚養殖區，也是很重要的烏魚子製作及集散地，為建立頂級烏魚子形象，已第11年輔導嘉義縣養殖漁業生產區發展協會舉辦嘉義嚴選黃金烏魚子選拔。

▲烏魚子外表美觀，大小厚薄一致 。（圖／記者翁伊森翻攝）

評審團說，今年參賽的烏魚子品質十分優異，競爭激烈，成績差異不大，難分軒輊，可以說每一片烏魚子都是嘉義優鮮的頂極精品，都具備好的烏魚子外表美觀，大小厚薄一致，卵粒勻齊且有透明感，乾溼度適中，軟硬合宜，風味鮮美和口感香Q，鹹淡適中，顏色呈現高品質的深橘紅色。

烏魚全身都具經濟價值，包括烏魚子、烏魚膘、烏魚肫、烏魚殼都可入菜，翁章梁與名廚吳文智現場示範烏魚創意料秀提供民眾品嘗，下午還有「主廚料理．食魚饗宴」試吃活動，推出麻油烏魚腱燴杏鮑菇、蔥油烏魚膘、普羅旺斯酥炸烏魚等佳餚，讓民眾品嘗烏魚全身美味。

▲烏魚子醬也可以入菜烹飪。（圖／記者翁伊森翻攝）

農業處指出，嘉義縣是烏魚盛產大宗地區，養殖面積達400公頃，年產量約645公噸(全國最大、佔32.5%)，因為嘉義縣位處北回歸線通過的黃金地帶，擁有優良的養殖環境，可以孕育肥美健康的烏魚，加上有充足海風及冬陽，是製作烏魚子的絕佳條件，因此才能創造色澤澄紅、風味鮮美、入口香Q的烏魚子絕品。

▲嘉義嚴選黃金烏魚子得主 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義嚴選黃金烏魚子榮譽，得獎名單如下：

五至七兩組：

第一名保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社、第二名鑫溶實業股份有限公司、第三名榮發旺水產行。

優勝：蔡育修、蔡榮坤、張書寧、李冠毅、崇文冷凍食品股份有限公司、富裕水產國際有限公司。

七兩以上組：

第一名鑫溶實業股份有限公司、第二名保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社、第三名榮發旺水產行。

優勝：蔡育修、蔡榮坤、唐昕遠、崇文冷凍食品股份有限公司、富裕水產國際有限公司。

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