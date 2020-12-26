器捐讓愛延續！警政署簡化筆錄流程　台大醫院舉辦感恩音樂會

▲台大醫院舉辦感恩音樂會，感謝捐贈者無私奉獻。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

台大醫院為了感謝器官捐贈者及其家屬的無私奉獻，器捐招募團隊特別在26日上午9時許於兒童醫療大樓辦理「與愛同行」感恩音樂會，並由院長吳明賢帶領現場長官來賓向器官捐贈者及家屬表達最崇高的敬意，衛福部次長薛瑞元以及警政署副署長黃宗仁也應邀出席。此外，吳明賢在致詞時，還特別感謝警察在簡化器捐筆錄流程的努力。

在此次活動中，警政署副署長黃宗仁受邀致詞表示，7月17日時接到台大周迺寬主任的電話，才了解到，原來警察跟器捐的程序密不可分，在當時器捐流程規定家屬須至案發地派出所製作捐贈筆錄，但經常因與當事人所在醫院院所不同，造成家屬往往身處情緒傷痛、身心俱疲的情形下，無力奔波來回，而無法成就當事人的大愛遺願。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當下，黃宗仁遂立刻與署長陳家欽報告此情況，而署長也相當重視，並且立刻邀集相關單位研商解決。直到8月2日，警員楊庭豪凌晨接獲通報趕赴支援處理一件外勞聚眾鬥毆案件，與17歲無照騎車少年發生嚴重車禍，最後在楊爸爸、媽媽萬般不捨下，8月3日決定簽署器官捐贈同意書，並於4日完成器官捐贈遺愛人間。而就在當天中午12點，署長陳家欽正式核定本案並批示「主動宣導減化程序，配合醫院到適當場所製作筆錄，完成程序」。

對此，黃宗仁表示，非常感謝台大醫院周主任的專業與積極，促使警察在器捐推動上扮演更重要、關鍵的角色，而且每年全國執勤受傷警察同仁超過千人，均仰賴全國醫療院所、醫護人員專業醫治與細心照顧，感謝所有醫護人員，並致上十二萬分的感謝與敬意。

此外，黃宗仁也透露，在向署長報告器捐程序狀況的案子時，同時也邀署長一同簽署器捐同意，沒想到，署長當下竟回答，「20年前我跟我老婆早就簽了！」這也是順利推動減化器捐筆錄製作程序背後的因果使然。最後黃宗仁也感謝所有捐贈天使的大愛，感謝祂們讓無數的生命得以重獲新生，讓愛持續下去，永不止熄。

【更多新聞】

自費產檢都OK…夫妻卻產罕病重症兒！一查竟是醫院「弄錯檢體」崩潰

偷吃人夫長官！ 辣小三狠提「5要求」嗆：負我要給1千萬贍養費

床上功夫了得…小三「月獻7次」性愛刺激！人夫爽到砸錢贈房