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自費產檢都OK…夫妻卻產罕病重症兒！一查竟是醫院「弄錯檢體」崩潰

▲▼夫妻產罕病重症兒，一查竟是醫院「弄錯檢體」崩潰。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲新婚夫妻自費產檢一切正常，沒想到孩子出生後卻罹患重度罕病，經查竟發現是院方弄錯檢體，崩潰求償。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一對新婚夫妻原本準備迎來第一個寶貝，並且在懷孕期間做了一連串自費檢查，也都顯示正常，但沒想到，寶寶出生後，卻罹患嚴重型脊髓性肌肉萎縮症，而經調查後，竟發現是醫院跟檢驗所搞錯檢體所致，讓這對夫妻相當崩潰，氣得一狀告上法院。法院審理後，判決醫院和檢驗所敗訴，須連帶賠償360萬元。

判決書指出，這對夫妻2016年10月間到醫院產檢，並且花了數千元自費做脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因篩檢，希望能提早發現胎兒是否有罹患可能，而當時鑑驗出來一切正常，夫妻倆才安心產下女兒，但沒想到，女兒剛出生，2人就接到噩耗，女兒確定罹患重度脊髓性肌肉萎縮症，才驚覺是醫院和檢驗所搞錯檢體，夫妻倆氣得一狀告上法院。

對此，院方和檢驗所皆否認出錯，院方還稱，已善盡事前確認身分、事中採集及保存檢體，以及事後送交檢驗單位等注意義務，也落實採檢處置及採檢前後等標準流程，認為醫院的產檢服務，已符合專業水準合理期待，並沒有任何過失可歸責。另外，檢驗所也認為，檢驗沒有錯誤、混淆檢體的過失。

不過，法院在審理期間發現，這對夫妻接受檢驗時，也有另一名的女子的檢體同時送往檢驗所，而事後這名女子反而驗出異常，還接到院方通知檢報有問題，要她重驗，但直到孩子出生後，孩子一切正常。

法官認為，院方或檢驗所可能將該女子及這對夫妻的檢體搞錯，但因當時並沒有通知受檢者重驗，因此2者不無過失可能。

此外，法官也認為，依照優生保健法規定，孕婦經診斷或證明認定胎兒有畸形發育之虞者，可依照自行意願來施行人工流產，且醫師也負有告知責任，勸導期施行人工流產，若是因醫療機構及其所屬人員的疏失，未發現已符合此一情況並及時告知孕婦，導致孕婦最終產下不正常嬰兒，「自屬侵害其墮胎權」，因此判決院方及檢驗所敗訴，2者須連帶賠償這對夫妻360萬餘元。

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