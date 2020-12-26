長榮大學生遇傳教怪客　歸仁警網路巡邏驚覺...聯繫校方齊追查

▲台南市警歸仁分局副分局長張翊雋呼籲長榮大學校方，校園內外發現可疑人、事、物，立即撥打110通知警方處置，避免讓不法之徒有可趁之機。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有3名不明人士於12月24日下午進入校園，向1名學生宣揚宗教理念，該名學生不感興趣而轉身離去，並PO文在該校師生交流臉書社群，台南市歸仁分局警方於25日網路巡邏發現，主動聯繫校方追查，目前尚無3名不明人士涉嫌違法事證，全案由警方積極追查3人身分及動機中。

長榮大學馬國女大生命案發生後，轄區台南市歸仁警分局除加強原有校園安全維護勤務外，並加強網絡及社群媒體觀看，隨時關注臉書社群相關訊息，期能有機先預防之效。

12月25日歸仁分局透過網路巡邏，得知長榮大學讚！非官方師生交流園地臉書社團中，長榮大學校安中心提醒，日前有學生反映遭3名男子搭訕情事，故主動聯繫長榮大學，校方亦配合歸仁分局暸解，警方前往長榮大學與校安中心人員陪同下，25日親訪遇案學生，該生表示，有3名陌生人士與其交談，表示要宣揚宗教理念，該男姓學生因無法認同，即拒絕轉身離去，並未有遭到詐騙或受到暴力、言語威脅等情，惟歸仁分局仍相當重視，積極調查，由偵查隊與派出所成立調帶小組，擴大調閱長榮大學週邊監視器，找出可疑人車並加強校園周邊巡邏。

歸仁警分局長洪頂力表示，校園安全維護除校方強化自主防護功能外，警方亦應隨時與校方保持溝通聯繫管道，並持續針對校園安全作預防犯罪宣導工作，注重每一個細節，期能穩定維護校園安裝。另應提醒學校轉知全體師生及駐警（保全）人員，在校園內（外）發現可疑人、事、物，立即撥打110通知警方處置，避免讓不法之徒有可趁之機，以機先防範類似情事發生。

長榮大學秘書長管美燕指出，本案是校安中心接到學生通報，校安中心主動打電話到派出所，並進行校安通報的，同時在「長榮大學讚」臉書網站上通知同學多注意，警方看到後也主動聯繫確認，所以是學校主動聯繫警方的。

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