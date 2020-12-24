1千萬交保深夜離開法院！　黎智英所有「保釋條件」曝光

▲黎智英以1千萬港元交保，深夜離開警局。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

2案纏身的壹傳媒創辦人黎智英，昨（22）日向高等法院申請保釋，獲法官批准，深夜10時50分才離開法院，搭車返回住處。不過，仔細看他的保釋條件，可發現除了要繳付1,000萬港元的保釋金、3名人士擔保各10萬港元外，還須交出全部旅遊證件，且不得離開住所、不得發表任何文章或在社群媒體發布訊息等。

綜合港媒報導，黎智英先後被控欺詐、違反香港國安法中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪，連續被拒絕保釋，22日再向高等法院申請保釋，最後獲得法官批准。

黎智英獲准保釋後，控方律政司隨即表明會在7日內根據《香港終審法院條例》第35（2）條，向法庭申請上訴許可證明書，並要求法官維持羈押黎智英，但法官卻以他沒有這權限而拒絕受理。

深夜10時50分，黎智英才步出法院，上車後於11時10分回到住處。據悉，黎智英是違反港版國安法中，首名獲准保釋的被告。仔細一看他的保釋條件，發現非常嚴苛，等候明年4月16日出庭。

除了繳付保釋金以外，黎智英的保釋條件還包括，「不可從事任何請求要外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動」、「不可以紙本和在社群媒體發表文章」、「不得接觸外國官員」、「不得接受任何形式的訪問」、「每週到警署報到3次」、「不得離開住處」、「交出所有旅遊證件不得離港」等。

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