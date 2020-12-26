5孩爸平安夜網賣嬰兒車籌醫藥費　網友批詐騙...社會局神回令人驚

▲▼台中5孩爸為了籌醫藥費，平安夜在網路賣嬰兒推車，被網友批詐騙，但社會局證實是扶助的個案。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中一名自稱5個孩子的何姓爸爸，在歡樂的平安夜竟上網求售小孩的推車，因為6歲的小孩發燒沒錢看醫生，po文一出，有網友立即詢問如何匯款幫忙，但也有網友要版主注意，此人以前也曾以這種方式騙錢。台中市社會局受訪回應，確有此扶助個案，po文當天晚上，爸爸已拿到網友匯款，帶小孩順利就醫，日後將會協助申請急難救助，度過難關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1名何姓網友24日平安夜，在網路社團po出求救文，「拜託小孩子發燒，沒錢帶他去看，我是5個小孩子的爸爸」，不過卻引起網友兩極反應，有人擔心小孩病情，詢問「帳號私我，我匯給你」，也有人擔心怕有人藉孩子生病詐騙，直接問對方「你去哪個診所？我匯到診所。」

但也有網友直接在底下留言，「請版主注意此人，到處用相同手法，還刪除留言，已經有人匯款過去」。

何姓網友早在11月下旬，曾po過文要急售二手推車，為了要買小孩尿布，還說，機車可載，喜歡可私談、面交云云，或許這次又po文，才引起網友熱議。

台中市社會局證實，該案是社會局服務個案，經社工聯繫，何爸爸的朋友在po文的當天晚上，已幫忙找到民間慈善單位，而看病費用是po文後，有網友轉帳1000元給何，何才得以順利帶小孩看醫生。

社會局表示，案家領有育兒津貼約9000元，因爸爸工作不穩定影響收入，社工將協助申請急難救助，另外月底會發給案家7千多元家扶扶助金，並視案家狀況評估續發放。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來