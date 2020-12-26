民法成年下修18歲　政大教授：社會衝擊比想像大！要面對憂心家長

▲立法院會三讀通過民法修正案，立法院長游錫堃敲槌。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

立法院會昨（25）日三讀通過《民法》部分條文修正案，將現行成年之法定年齡20歲下修為18歲，2023年1月1日起施行，政大法律系副教授劉宏恩就指出，這是意料中的事情，畢竟在現行法律體系中，18歲以上未滿20歲的年齡長期處於一種「尷尬年齡」的狀態，但「修正後的社會衝擊恐怕比想像中大」。

劉宏恩表示，兒少福利法中規範12歲以上未滿18歲為少年，但民法又要滿20歲才算成年，那18至20歲這段既不是少年又不是成年的年齡，「在法律上究竟應該屬於什麼年呢？如果說他們是未成年，那又為什麼他們必須在刑法上要負擔完全責任能力？」

劉宏恩指出，這個法律修正後的社會衝擊恐怕會比想像中大，他就以大學環境舉例，「我不知道以後各大學科系究竟還有什麼理由，要為『成年人』舉辦『新生家長親師座談會』？」，以後大一、大二的同學想休學，也完全不用家長同意，學校勢必得面對許多憂心的家長。

劉宏恩表示，簡單來說，社會及學校怎麼看待18、19歲的年輕人，以及怎麼看待他們的決定的社會態度，「並不是law in books的問題，而是law in action的問題」，前者只要把六法全書上的白紙黑字改一改，後者卻是更為複雜又深遠。

▼劉宏恩原文。（圖／翻攝自臉書）

